ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

EN ESTE VARIANTE TORNEO DE “APERTURA 2018”, SOLAMENTE EL CRUZ AZUL PUEDE CONSIDERARSE YA CASI CLASIFICADO A LA LIGUILLA….Asi de sencillo lector amigo, esto a raíz de cómo están accionando las oncenas que militan dentro de la Liga Fut-bolera MX, dado lo cerrado de la puntuación, aún pueden surgir algunas sorpresas, pues los punteros están ahorita arriba de la tabla y pierden un par de partidos y bajan rápidamente, si en este momento estuviera definida la posición de las oncenas, así se estaría jugando dentro de la Liguilla, Cruz Azul se estaría enfrentando a los “Diablos” Rojos del Toluca, la pandilla del Monterrey, llevaría como adversarios a los TIGRES Universitarios, los millonetas del América se estarían viendo las caras contra el club Gallos Blancos del Querétaro, PUMAS Universitarios estarían disputando seguir en la brega contra la oncena de los “Guerreros” del Santos Laguna, esto lector aguantador, es para que te formes tu propia idea de lo que siempre hemos hecho mención, de que dentro de nuestro balompié mexicano, las variantes están a la orden del día, a decir verdad, de las oncenas que no cuentan con lugar dentro de los ocho equipos, Monarcas Morelia, Tuzos del Pachuca, León, CHIVAS, Puebla, “Canes”de Tijuana, Rayos del Necaxa, Tiburones Rojos del Veracruz, Lobos BUAP y “Zorros” del Atlas, aquí en lo referente a las variantes que existen en nuestro balompie mexicano, de los clubes antes mencionados, bien pudieran buscar su boleto a la Liguilla con posibilidades de llegar PACHUCA, la fiera el LEON, Monarcas Morelia y hasta el rebaño sagrado si es que reaccionan en las fechas que faltan, pero la neta camioneta, las oncenas que ya desde ahorita están sentenciadas, son Lobos BUAP, Veracruz, el “Can” de Tijuana, y “Zorros” del Atlas, esto que comento lector amable, es lo que no entienden ciertos aficionados que viendo cómo está la tempestad, se animan a salir, o mejor dicho sea, viendo que la mayoría de estas oncenas, no cuentan con el material humano para meterse a competir y aún así viven del recuerdo, entonces de los 8 equipos que en la actualidad están cercas de su clasificación a la Fiesta Grande de la Liguilla, solamente El Cruz Azul, TIGRES, Santos Laguna, millonetas del América PUMAS, y PACHUCA, tienen la posibilidad de sostenerse en la pelea, las demás oncenas, pues como siempre se quedarán a la mitad del rio y punto…..QUE JULIO C. URIAS, NO HA PODIDO RECUPERARSE AL CIEN DE SU INTERVENCION EN SU BRAZO DE LANZAR….Asi es lector aguantador, el “zurdo” mexicano quien fue operado de su brazo de lanzar, aún no se recupera, su rehabilitación no ha sido como esperaba la directiva de Dodgers de Los Angeles, ya lanzó en partido de ligas menores, sin buenos resultados, el manager de los Dodgers, quería utilizarlo como relevo en lo que resta de la presente campaña, ahora tendrá que seguir rehabilitándose hasta estar al cien por ciento, lo cual significa que el lanzador mexicano, no verá acción hasta la próxima campaña y punto….CITAN HOY A DELEGADOS DEL BEISBOL MASTER A REUNION DE TRABAJO…..Asi es lector aguantador, la directiva del beisbol Master que encabeza el Profr. Ignacio Vázquez, cita a los delegados de las novenas que tendrán participación en el próximo Torneo de esta Liga, a la Reunión de trabajo que se estará llevando a cabo hoy Martes 4 de Septiembre a partir de las 7:30 Pm., en la casa club del club 30-50, dada la importancia de los asuntos a tratar, se suplica a los Delegados su puntual asistencia y punto…. Nuestro espacio CHULUM!!, dejamos solamente para enviar nuestro saludo deportivo, en esta ocasión será para nuestro buen amigo Alonso Villarreal, quien ya se prepara para ir de cacería y punto….

