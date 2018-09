Por: J. Francisco Castañeda R.

QUE LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, HUELE A LIGUILLA….Asi de sencillo lector distinguido, ya ni duda cabe que ahora si se encontró un buen mecánico, pues desde que salió del taller, sigue pitando fuerte, su última víctima dentro del presente Torneo APERTURA 2018 de la desangelada Liga Fut-bolera MX, fueron los Tiburones Rojos del Veracruz, oye fino lector, a decir verdad el Tiburón que es considerado el mas peligroso de los mares, pues simple y sencillamente por el mal momento que está viviendo, se convirtió dirían por ahí, en una exquisita Curvina al disco, que quiere decir con esto?, que después que al Cruz Azul le regalaron el primer gol, pues el esférico habia abandonado el terreno de juego a unos cuantos metros en donde se encontraba el arbitro auxiliar, pero este tranquilamente no marcó nada, aunque de todas formas de antemano se sabía que la jerarquía que siempre ha ejercito la oncena del Cruz Azul sobre el Tiburón Rojo, este partido dentro de la jornada 8 de la Liga MX, terminaría tal y como se esperaba goliza de 4-1 a favor de los ahijados de Pedro Cainxinha, con estos tres puntos obtenidos, pues simple y sencillamente como hacemos mención líneas arriba la maquina cementera de la Cruz Azul, HUELE A LIGUILLA, Ah!, ECOS Deportivos manda calurosa felicitación a nuestro buen amigo Alan Zavala por partida doble, pues ganó nuevamente el Cruz Azul, además está festejando su Cumpleaños, Felicidades Alan, que los hilos invisibles del destino te sigan guiando por el sendero del bien y punto….VUELVE EL LANZADOR JAPONES DE YANQUIS, POR LA SENDA DEL TRIUNFO, SE IMPUSO A LOS FELINOS TIGRES DE DETROIT POR 2-1….Uff y recontra uff, ya era hora, pues este lanzador se encontraba metido en tremendo (bache), tenia alrededor de dos meses que no ganaba, entonces con este triunfo el Japonés vuelve por sus fueros, porque mencionamos esto?, porque Mashairo Tanaka, se miró arriba de la limita bastante bien, ojalá y que el campeonísimo YANQUIS de Nueva York (mi equipo), siga por el sendero del triunfo, pues habrá que mencionar que estamos en pleno Septiembre, mes en dode el pitcheo en la mayoría de las novenas, se tambalea y solamente los brazos fuertes, marcarán el destino del equipo, para los otrora campeonísimos Yanquis, no tienen de otra mas que seguir ganando y no alejarse del primer lugar, si lector amable de Medias Rojas del Boston, porque las posibilidades de tumbarlos del primer lugar, no se ve por donde, entonces habrá que echarle toda la carne al asador ahora que se estará enfrentando en fecha próxima a la escuadra de Atléticos de Oakland quienes también tienen su corazoncito y buscan también el COMODIN y párale de contar dijera Manuelito Rodríguez Shimada y punto…. EL REBAÑO SAGRADO MUY VOLUNTARIOSO, PERO NADA DE FUT-BOL DEFINIDO, CAYO ANTE PACHUCA 3-1….Asi de sencillo lector aguantador, todo parecía indicar que los seguidores de ambas escuadras, disfrutarían de un partido de mucho fut-bol, pero desgraciadamente no fue así, mas bien parecía que Tuzos esperaba solamente los errores que cometió el conjunto tapatío para atacar, y nada mas eso fino lector, sino que así se entregaron los defensores del equipo del pueblo, sino habría que ver con el partido empatado a un gol por bando, pues simple y sencillamente el arquero Jimenez, en lugar de reventar el esférico dentro del área chica, que crees lector amigo, pues este joven arquero quizó burlar al delantero de Tuzos y en el pecado, llevó la penitencia, pues Jara quien habia anotado el primer gol, robó el esférico que terminó en el segundo gol para Tuzos del Pachuca, lo demás es historia y punto…RAPIDITA BOXISTICA….Se mencionó por allá en Las Vegas Nevada, que en el próximo combate entre “Canelo”- Golovkin, el “Canelo” aseguró 30 millones de cueros de rana y Golovkin 20, y otros 10, para los demás involucrados en esta función del 15 de Septiembre…..

