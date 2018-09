Por: J. Francisco Castañeda R.

OYE FINO LECTOR, QUE ESTARA PASANDO CON EL CAMPEONISIMO NARANJEROS DE HERMOSILLO, NO DAN COLOR….Si tu sabes algo al respecto sobre los refuerzos que ha contratado el Campeonisimo, por favor pásamelos, pues algunos aficionados que simpatizan con el beisbol de Liga Mexicana del Pacifico, nos han preguntado al respecto y simple y sencillamente nos quedamos (atorados), en cambio nuestros vecinos de Mexicali, Caballeros Aguilas de Mexicali, el alto mando de los (Emplumados), hace varios días que se están armando hasta los dientes y es que el dueño de esta novena emplumada, ama y respeta este bonito deporte del beisbol y desea como siempre, presentarle a su noble afición un equipo que de la pelea de principio a fin, ECOS Deportivos tendrá que echarle un (cable) a nuestro buen amigo Adulfo Camacho y de una buena vez enterarnos de cómo está la situación con el Campeonísimo y de inmediato te pasaremos al costo como mastica la iguana con esta novena Naranjera, ojalá y que ahora si, la directiva de esta tradicional novena, haya pensado en la basta afición con que cuenta y no haya escatimado (biyuyus) para complacerlos, pues un mes se va de (boliche) y es lo que falta para que Naranjeros inicie operaciones dentro del Torneo Oficial de Liga Mexicana del Pacifico y punto….CONTINUA LA “GUERRA” DE DIMES Y DIRETES EN TORNO A LA PELEA DE DESEMPATE ENTRE EL “CANELO” ALVAREZ Y EL KAZAJO VOLOVKIN…La neta camioneta dijera el compadre Vindiola, ECOS Deportivos ya no haya ni que pensar al respecto, ahora fueron algunos seudo-aficionados y que disque cronistas deportivos los que salieron a vociferar, pues a decir verdad lector amigo, así lo catalogamos, que si el “Canelo” ha sido un peleador “Inflado”, que si el “Canelo” le consiguieron al inicio de su carrera puros “Bultos”, que si el “Canelo” está perdiendo su popularidad, pues ya no llena los escenarios en donde se presenta en su preparación, es por eso que a ECOS Deportivos le llama la atención, oye lector aguantador,, pues si este (fortachón) peleador no es santo de su devoción, pues ni modo, pero eso a que vociferen nomas por hacerlo, pues como que no se vale, con esto lector amigo, no estamos defendiendo al nacido en la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, no señor, simple y sencillamente no entiendo del porque no le quieren reconocer que el “Canelo” tiene lo suyo, si perdió con el morenazo Mister Money, pues el morenazo fue mejor, resumiendo, ojalá y que el “Canelo” que tiene con que mandar inclusive a soñar al Kazajo, salte al entarimado el próximo 15 de Septiembre en Las Vegas Nevada y utilice su velocidad y movilidad y sobre todo su juventud, pues como hacemos mención líneas arriba, tiene con que derrotar al Kazajo y de un tajo también, callarle la boca a estos señores que critican, nomás por críticas, aunque también tenemos que mencionar, que puede morder el polvo, esto, ya es otro boleto que se analizará la falla que haya ocasionado una posible derrota del tapatío y punto….QUE EL DT DEL CRUZ AZUL, PEDRO CAINXINHA, NO QUISO BUSCAR EL TRIUNFO ANTE EL ATLAS CON SU ONCE TITULAR…Asi fue lector aguantador y en el pecado, llevó la penitencia, oye lector aguantador, si estás ubicado en buena posición dentro de la Copa MX y la Liga MX, pues primeramente tienes que echar toda la carne al asador, pues no hay que confiar en nadie y menos en una oncena como el ATLAS que necesitaba el triunfo, que quiere decir con esto?, que la aureola de Invicto cayó en la Copa MX, ahora veremos si no le perjudicó dentro del APERTURA 2018 al medirse contra la escuadra del Tiburón Rojo del Veracruz, la pregunta al respecto seria….Pedro agarraría la onda y ahora si iniciará con su 11 titular veremos…veremos y punto…..

