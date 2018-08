Por: J. Francisco Castañeda R.

EN PUERTA GRAN FUNCION DE LUCHA LIBRE (AAA) SABADO 8 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO “PANCHON” MARTINEZ…..Asi es lector amable, una vez mas los fieles aficionados a este deporte de las Llaves y los Costalazos, tendrán la bella oportunidad de disfrutar de su deporte favorito, Este próximo Sábado 8 del mes patrio Septiembre, vendrán luchadores de mucha experiencia, la función arrancará según se enteró ECOS Deportivos a partir de la siete de la tarde en el Estadio de Beisbol “Panchón” Martínez enclavado en el Bosque de la ciudad, en la LUCHA ESTRELLA irán EL ELEGIDO, BLACK ABYSS JR., Y MR. TEMPEST, CONTRA “CHACHO” HERODES JR., TIGRE LEON Y ESTUDIANTE JR., en Lucha Semifinal, (Tijuana contra Cd., Obregón, RHINO Y SHAMU contra CACHORRO CORTEZ Y ELEMENTAL, entonces fino lector, no hay de otra mas que ir a disfrutar del espectáculo que promete estar a todas margaritas, Ah!, sobre todo lector amigo que los precios como hacemos mención líneas arriba, son completamente populares, entonces agarra tu nave, sube a tu familia y dirige sus pasos hacia el bosque de la ciudad, exacto lector conocedor, ahí encontrarás el Estadio de Beisbol “Panchón” Martinez y punto…..EL REBAÑO SAGRADO SACO BOLETO PARA LA SERIE DE ELIMINATORIAS DE LA COPA FUT-BOLERA MX 2018….Asi de sencillo lector amigo, en partido disputado contra los Purepechas del Monarcas Morelia, los dirigidos por “Pepe” Cardoso, sacaron los jovencitos y los no tan jóvenes que conforman la escuadra del rebaño sagrado, salieron a rifársela y terminaron por sacar los tres puntos del Estadio de los Morelenses, entonces ahora viene lo mas emocionante, asi es lector conocedor, pues los próximos partidos serán a morir, puesto que las oncenas que llegaron a la disputa de la ronda de eliminatorias, pues querrán seguir en la brega buscando llegar a la gran final de la COPA Fut-bolera MX 2018, para el dia de mañana creo yo, ya estarán anunciando los sayos de cada oncena que logró hacerse presentes en esta Eliminatoria, ojalá y que el equipo del pueblo (mi equipo), siga por el sendero del triunfo, pues su enorme lista de aficionados que simpatizan con el campeonísimo, desean que logren su clasificación a la cacaraqueada Liguilla, a decir verdad lector aguantador, sin CHIVAS en la Liguilla, haz de cuenta que quieres saborear una exquisita copa de un buen tequila, (pero sin limón y sal), asi de sencillo…Animo!!….LA OBEJA DESCARRIADA DE CHIVAS, OSWALDO ALANIS, FIRMO CONTRATO YA CON EL REAL OVIEDO DE ESPAÑA DE SEGUNDA DIVISION….Lo bueno de esta pasada telenovela que sufrió el defensa mexicano con la salida de CHIVAS, es que cumplio su sueño de jugar en el fut-bol Europeo, aunque también habrá que decir que esta oncena del Real Oviedo de España, es una oncena ni de media tabla, Ah!, otra cosa, ECOS Deportivos cree que en cuestión de los “Biyuyus”, no le fue del todo bien al mexicano, pues se ventiló que si hubiera regresado al corral del rebaño sagrado, le habría ido mejor, pero esto lector conocedor, es parte de los dimes y diretes, lo cierto es que el defensa mexicano, cumplió su sueño de jugar en el fut-bol Europeo, ahora habrá que esperar que el mexicano haga lo suyo dentro del terreno de las acciones, si lector aguantador que este club le sirva de escaparate para posibles contrataciones y punto….RAPIDITA BEISBOLERA….El joven pelotero sonorense Luis Urias debutó con la novena de los Frailes Padres de San Diego en donde demostró que tiene con que establecerse en el mejor beisbol del orbe, muy en especial con su guante y punto…Nuestro espacio CHULUM!, mejor te invito lector fino a otro comentario el dia de mañana….Dios mediante y punto…

