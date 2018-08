Por: J. Francisco Castañeda R.

QUE MARCO FABIAN DE LA MORA, NO PASO EL EXAMEN MEDICO CON EL CLUB FENERBAHCE DE TURQUIA….Asi de sencillo sucedieron las cosas, todo estaba listo para que se firmara el contrato con esta oncena, pero como siempre el jugador tiene que pasar por el examen de rigor, pues es aquí en donde Marco Fabián de la Mora, se atoró, pues le volvió a fracasar por el problema de la lesión en la espalda, se recordará amable lector que este fut-bolista salido de las fuerzas básicas del rebaño sagrado, quien recientemente militara con la escuadra del Intracht Frakfurt y que ya no figuró dentro de este club, pues como haceos mención líneas arriba, solo faltaba el visto bueno del Examen y ni modo quedó fuera de esta oncena que se había interesado en ficharlo, que quiere decir con esto?, que ahora el oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, tendrá que decidir pronto su destino, Ah!, por ahí se mencionó en los mentideros deportivos, que el directivo de CHIVAS de altos Vuelos el señor Higuera, había tenido larga charla con este RECIO fut-bolista al respecto del posible regreso de Marco Fabian con el conjunto roji-blanco, esto quedó en el aire, posiblemente en los próximos dia se esté ventilando el resultado de esta platica, ECOS Deportivos considera que este fut-bolista, aún puede ser de gran utilidad para el equipo del pueblo y mas aún diría yo, como refuerzo para el próximo compromiso que tiene el campeonísimo chivas ahora que irá al próximo Mundial de Clubes a celebrarse en Diciembre en Emiratos Arabes Unidos, uff y recontra uff, apenas que Marco Fabian empezaba a comportarse como un profesional, ECOS Deportivos considera que el mexicano, aún le queda cuerda y posiblemente si no se queda con el rebaño sagrado, bien pudiera buscar acomodo en la Liga de los Estados Unidos MLS, ojalá y que mejor decida regresar al corral de CHIVAS y punto…..RAPIDITA FUT-BOLERA….Resulta lector distinguido de ECOS Deportivos, que el DT de PUMAS Universitarios, salió a decir ante los medios deportivos, que las criticas que ha recibido por no haber podido conservar el triunfo ante los millonetas del América, le importa un comino, pues considera que su actuación frente a los Universitarios, ha estado a la altura pues está aún con su oncena en zona de clasificación a la Liguilla y para él, es lo que cuenta, Ah!, pero queriendo hacerle al mártir mencionó que el empate de último momento que lograron los de Coapa, si que le dolió bastante (ajá),al igual que a sus jugadores, y que ahora que se venga el próximo compromiso, se estarán reconciliando con sus fieles seguidores, otra vez (ajá) y punto….NUEVAMENTE”TRUENA EL “MACHO” HUGOL CONTRA LA DECISIÓN DE NOMBRAR AL DT DEL TRI….Asi de sencillo, Hugol siempre se ha caracterizado por llamar al pan, pan y al vino,vino, a ECOS Deportivos no le extraña nada de lo que comentó en su pasada columna deportiva el gran Hugol, porque?, porque en parte tiene toda la razón, no existe la menor intención de que exista algo autónomo para que decidan en el caso de nombrar a un nuevo DT., ni modo aquí si tiene uno que aguantar vara, pues la Federación Mexicana de Fut-bol y todo lo que rodea la organización fut-bolera, pues son los que decien, a Hugol no le pareció que se les de preferencia a los Directores Técnicos Extranjeros, aunque como todo buen fut-bolista le reconoció los méritos a ciertos nacionalizados, también en su amena columna Hugol, hizo hincapié de que es tiempo de buscar la autonomía de los que deciden, esto por bien del balompie mexicano, pues quiérase o no, si no se busca el fogueo de nuestros “Prietitos”, pues seguiremos iguanas ranas, llegando solamente a clasificar a los Mundiales, a octavos y regresa a tu México, chico!!, y punto…..

