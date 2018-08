Por: J. Francisco Castañeda R.

LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, ESTUVO A UN TRIX DE SACAR LOS 3 PUNTOS DEL ESTADIO DEL SANTOS LAGUNA….Uff y recontra uff, oye fino lector, despues de un primer tiempo que ambas escuadras salieron a medir distancia, todo parecía indicar que buscaban el empate, pero no señor, el Campeón del pasado Torneo CLAUSURA 2018, “Guerreros” del Santos Laguna salieron en busca del esférico cosa que consiguieron y pusieron en varios predicamentos a los aún invictos cementeros de la Cruz Azul, si no ha sido por el arquero “Chuy” Corona, uff y recontra uff, cuando menos la maquina hubiera recibido 3 (pepinos), grandes atajadas de este arquero, en un contra-ataque los dirigidos por Pedro Cainxinha anotaron el gol de la quiniela, pero esto fue el principio de una guerra por parte del Santos Laguna, no quería ceder en sus intenciones de cuando menos sacar la igualada, cosa que con perseverancia consiguió al minuto 8-4, por ahí algunos aficionados que nomás comentan por comentar sin tener razón, criticaron que Caixinha no supo conservar el triunfo, pues debería de haber replegado a sus muchachos defendiendo el gol, para ECOS Deportivos que sabe un poquito de este deporte de las patadas, el DT de la maquina cementera hizo lo que debería de haber hecho, pero no siempre salen las cosas como se planean, además que el gol del empate fue a raíz de un rápido despeje del guardametas Santista Orozco, quien con tremendo despeje, el esférico lo ganó el gran delantero J. Rodríguez quien tras quitarse la marca del defensa, llegó hasta los linderos del área y mando gran pase que Dennier Quiñones empujó el esférico para el espectacular empate, como hacemos mención líneas arriba, el partido estuvo más para el lado de los Campeones, pues las grandes atajadas de Corona, detuvieron posiblemente una goleada del Santos Laguna y punto….NOS PIDEN ALGUNOS DE NUESTROS BASTANTITOS LECTORES COMO SE MUEVEN LAS ONCENAS DENTRO DEL APERTURA 2018… en Primer lugar tenemos a la maquina cementera de la Cruz Azul con 17 unidades, la pandilla del Monterrey con 16, el Santos Laguna con 14, Morelia con 12, los millonetas del América con 11 PUMAS con 11 Gallos Blancos del Querétaro con 11, “Diablos” Rojos del Toluca con 10, TIGRES del “Tormentoso” Ricardo “Tuca” Ferretti con 10, el rebaño sagrado con 10, la fiera el León con 10, Tuzos del Pachuca con 8, los Rayos del Necaxa con 8, los de la franja, Puebla, con 7, el “Tiburón” Rojo del Veracruz con 7, los “Canes” de Tijuana con 6,Lobos BUAP con 4 y en el frio sotano los ahijados del gran defensa “Rafa” Márquez mordiendo el polvo, así corre el agua de la tabla general del APERTURA 2018, ECOS Deportivos les da las gracias a estos lectores por leernos, sabemos que por cuestión de trabajo, no se mantienen informados, pero para eso está un servidor, siempre al servicio de nuestros bastantitos lectores que a diario nos leen y punto….POR AHÍ SE MENCIONO QUE MARCO FABIAN TRAE PLATICAS CON EL CLUB FENERBAHCE DE TURQUIA….Asi es lector aguantador, pero solamente es una plática, pero a ECOS Deportivos que se espera a las noticias de ocho columnas, le llegaron unas ondas hertzianas de ultimo momento en donde nos señalan, que voló el pato, no hubo tiro, que supuestamente las platicas no prosperaron, pero será mejor esperar a la caída de las hojas y ver lo que sucedió para despues pasártela al costo lector amigo y punto…Nuestro espacio ya no dio mas, entonces mejor te invito lector aguantador el dia de mañana a otro comentario más…..Dios mediante y punto…..

Comentarios

comentarios