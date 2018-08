Por: J. Francisco Castañeda R.

ESFUERZO Y PERSEVERANCIA, SIGUE MATANDO A (DON DINERO)….Asi es lector amigo, para ECOS Deportivos, no por mucho madrugar, amanece más temprano…, o lo que vendría a ser lo mismo lector conocedor, el dinero, no es la vida, es tan solo vanidad, bueno lector amable así lo dice una bonita canción, pero vayamos al meollo del asunto, esto lo comento lector amigo, porque nos llegó una información de como mastica la iguana en lo concerniente a las nóminas que manejan dos que tres oncenas que militan en el Torneo APERTURA 2018 de nuestro fut-bol MX, para no ir muy lejos y que tu bien sabes cuales son, empezaremos a decirte lector amigo que son tres las que mueven más dinero y por ende, cuentan con mas refuerzos de calidad, ejemplo; el TIGRE Universitario es el que cuenta con un nómina de $5.06 millones de cueros de rana, le sigue la oncena de la pandilla del Monterrey con $60.23 millones del billete verde, luego tenemos a los millonetas del América con una inversión de $51.52 millones de dolarucos, que quiere decir con esto?, que simple y sencillamente con este tipo de inversiones, pues sería natural que siempre estas oncenas saliera el Campeón de Liga, pues no es así, aquí es donde entra, que Dinero, no mata Esfuerzo y Perseverancia, si sucedieran así las cosas, pues no tendría chiste participar y de todas formas ya vez como estas escuadras se las gastan, Ah!, para que te des una mediana idea fino lector, te paso al costo lo que devenga un refuerzo extranjero de media tabla, Ejemplo el refuerzo de América Guido Rodríguez registra $6.37 millones de Dolarucos, el arquero Agustín Marchesin $ $4.05, Matheus Uribe $4.05 millones de la divisa verde, mientras que los mexicanos Edson Alvarez de millonetas del América $2.03, Luis Reyes $2.08 y el “Cepillo”Oribe Peralta $1.74, para que analices bien lo que te comentamos lector aguantador, estas son las nóminas que manejan en este APERTURA 2018 estas oncenas, TIGRES $75.06, millones, La Pandilla del Monterrey $60.23, Millonetas del América, $51.52, y asi te vas recorriendo las oncenas fut-boleras en donde al final de analizarlas, vas a encontrar que la mayoría de otros clubes, apenas sacan para mal cubrir las nominas, Ah!, y otras por ahí hasta les salen debiendo a sus jugadores, entonces que mami, verdad que nuestro balompie mexicano, está convertido en pura mercadotécnica, como dijera “Chonito” si no queres no, (mi paco) y punto….EUREKA!!…EUREKA!!, EL “TIBURON” ROJO DEL VERACRUZ DERROTO AL “CAN” DE TIJUANA…Uff y recontra uff, (de la que me salve), así fue lector amigo, esta pobre oncena que anda dando patas de ahogado, por fin pudo ganar en el Luis “Pirata” Fuentes del bello puerto de Veracruz, fue un partido en donde los del puerto jarocho sorprendieron a la oncena de la coqueta Tijuana al vencerlos 1-0, aunque tenemos que hacer mención de que “Canes”, buscó la cabaña del Tiburón queriendo empatar los cartones, pero el Tiburón ya no soltó su presa y terminó quedándose con sus primeros 3 puntos de este APERTURA 2018, ojalá y que la mala suerte se aleje de esta oncena, pues dentro de lo económico también anda en problemas y punto….QUE MILLONETAS DEL AMERICA LOGRO AGONICO EMPATE A DOS GOLES CONTRA EL PUMA…Asi fue lector distinguido, fue un empate en los minutos de compensación, fue un empate con sabor a victoria, pues al “Piojo” se le iban los colores, perdían dos uno a la altura del minuto noventa, Ah! y con tanta suerte, pues los dirigidos por el “Piojo” Herrera se habian quedado con diez hombres, a que PUMAS, tenia en sus manos a los millonetas del América y los dejaron ir y punto…Nuestro saludo deportivo es para Mary de la Torre, quien también gusta de saborear las exquisitas quesadillas de Taco’s Beto y punto…..

