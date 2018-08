Por: J. Francisco Castañeda R.

EXHIBIERON LOS CINTURONES QUE ENTREGARAN AL GANADOR DEL PLEITO ENTRE “CANELO” Y GOLOVKIN…..Fue el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo señor Mauricio Suleiman quien en compañía de algunos directivos y peleadores de antaño de renombre, los que presentaron los Cinturones, a ECOS Deportivos le llamó la poderosamente la atención, el Cinturon que elaborar en Chiapas, muy vistoso y sobre todo que fue hecho con amor, si lector aguantador nos referimos al MAJBANEJ MAYA,, que representa Unión y Felicidad de los 12 pueblos Mayas de Chiapas, otro Cinturón que se estará entregando al ganador del pleito de desempate entre Saúl “Canelo” Alvarez y el Kazajo Golovkin, lleva por nombre ADOLFO LOPEZ MATEOS, a decir verdad este próximo combate que realmente ya está a la vuelta de la esquina, está llamando poderosamente la atención de los aficionados de hueso colorado a este viril deporte de los puños, tan es así que el boletaje sigue vendiéndose como pan caliente, este combate como es sabido se estará llevando a cabo el próximo 15 del entrante mes de Septiembre por allá en el Ring de la Ciudad Luz de Las Vegas, Nevada y no como ECOS Deportivos por error (garrafal mencionó en Los Angeles, California, disculpas mil), a propósito de enchiladas, ahora fue el Cuertpo Técnico del “Canelo” Alvarez, “Chepo”y Eddy Reynoso, quien mencionaron en rueda de prensa, que el peleador Kazajo, no es mas que un boxeador voluntarioso y eso no le preocupa ni a él ni mucho menos al su peledor Saúl “Canelo” Alvarez, continue diciendo el representante del “Canelo” que su muchacho va a salir desde el arranque de la pelea, a soltar los puños y que en esta pelea de (desempate), saldrán de la Arena de Las Vegas, Nevada con los cinturos en juego en su poder, pues desean demostrar que el Oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, es el mejor peleador dentro de su división, uff y recontra uff, la neta camioneta fino lector que ECOS Deportivos también asegura esto, pero para que amarre (cananea), el “Canelo” tendrá que aprovechar en todo momento su juventud y no dejarse arrimar al Kazajo, de todos es sabido que este peleador que aún conserva su aureola de Invicto, pega como (patada de mula), en fin lector distinguido,, este pleito será la consagración del Jalisciense sin lugar a dudas y punto…..QUE EL PELOTERO MEXICANO QUE MILITA EN GRANDES LIGAS CON PADRES DE SAN DIEGO, ESTA A PUNTO DE QUE TERMINE LA TEMPORADA PARA EL….Asi de sencillo lector distinguido de ECOS Deportivos, esto a raíz de que en el pasado encuentro que sostuvo la novena Sandieguina contra la escuadra de Diamantes de Arizona, se lesionó de uno de sus dedos, los médicos del Club haciendo la evaluación de la lesión, mencionaron que posiblemente el pelotero mexicano, estará fuera de la alineación de su equipo por espacio cuando menos de tres a cuatro semanas, uff y recontra uff, ni duda cabe que esta situación, llegó a perjudicar al nacido en Guadalajara, Jalisco, cuando estaba teniendo tremenda campaña, ojalá y que su jueventd, le ayude para que en menos tiempo salga de su lesión, aunque parece imposible, esto lector amable, porque el rol de la presente temporada del beisbol de la gran carpa termina los últimos días del mes de Septiembre, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, que cuando no es Juana, es Chana y punto, nuestro espacio se niega rotundamente a seguir, entonces la dejamos de ese tamaño, invitándote lector amigo a que nos leas el dia de mañana en otro comentario mas Dios mediante y punto….

