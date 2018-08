ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

CONTINUAN LAS “GERRAS” DE DIMES Y DIRETES EN TORNO A LA PELEA DE DESEMPATE “CANELO”-GOLOVKIN….Asi es lector aguantador, tal y como la afición esperaba, ahora fueron los Entrenadores los que se soltaron hablando, por un lado el entrenador del peleador Kazajo Golovkin, Abel Sánchez salió a decir a los medios deportivos, que su peleador (invicto), desea que el boxeador mexicano, se ponga a pelear arriba del entarimado, que no especule y salga a darlo todo, pues esta pelea deberá de ser del agrado de los miles de aficionados que estarán asistiendo a la Arena de Los Angeles, California, mientras que “Chepo” Reynoso entrenador del oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, dijo a los reporteros que Saúl “Canelo” Alvarez, es el boxeador de prestigio, entonces ellos saldrán primeramente a complacer a los aficionados dando una buena pelea para después festejar los Cinturones que se estarán exponiendo en esta próxima pelea (del desempate de la anterior, entre “Canelo” Alvarez y Golovkin, oye lector amable, tenlo por seguro que serán dos que tres días antes de este pleito, cuando las aguas vuelvan a su nivel normal, pues recuerda que entre más ruido se haga en torno a este combate, pues mas aficionados querrán hacerse presentes y punto…..MILLONETAS DEL AMERICA SALIO “DESPLUMADO” DEL NOU CAMP 2-0 ANTE LA FIERA EL LEON….Asi fue lector amigo, ahora que se enfrentaron dentro de la jornada 6 del presente Torneo APERTURA 2018 de la desangelada liga Fut-bolera MX, las cosas dentro del corral de la fiera, se le complicaron a los de Coapa, simple y sencillamente fueron sorprendidos por el esquema de juego que presentó el DT del León, pases largo y sobre todo defendiendo también, el autor del par de (Pepinos), fue el “Coco” de los millonetas del América, exacto lector conocedor, nos referimos al máximo goleador Argentino Bruno Boselli, esto que les pasó a los ahijados del “Bravucón” DT del América Miguel “Piojo” Herrera, es para que aprendan los que no saben, que dentro de este deporte de las patadas, nunca, de los nuncas, hay que presumir, vale ser humildes en el triunfo y en la derrota, así se evitarán muchas cosas y mas aún menos duele la derrota a los aficionados que piensan que su oncena es invencible, cuando no lo es, ahí tienes la muestra, oye lector aguantador, hasta algunos jugadores del América, salieron enojados, imagínate como saldría Miguel “Piojo” Herrera, (encabronadísimo diría yo) y punto …..LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, SIGUE TRABAJANDO COMO RELOJITO, 1-0 AL “DIABLO” ROJO DEL TOLUCA….Oye fino lector, a decir verdad los ahijados del DT Pedro Cainxinha, desean consolidarse en este Torneo, pues así lo demostraron ante la escuadra del DT Hernán Cristante al derrotarlos un gol a cero, que quiere demostrar la maquina cementera, que desea llegar a la Liguilla en gran forma, con estos 3 puntos, la escuadra del Cruz Azul se mantiene firme dentro de la tabla general con 16 unidades, la pregunta que se hacen algunos aficionados a este deporte de las patadas es, la maquina cementera de la Cruz Azul, se sostendrá con ese ritmo hasta en la Liguilla?, porque su pase creo yo, casi, casi lo tienen asegurado, por lo pronto los dirigidos por Cainxinha ya demostraron que si pueden con los equipos que se consideran de los grandes y Toluca es uno de ellos, el siguiente rival de la maquina cementera, serán los actuales Campeones “Guerreros” del Santos Laguna, este fin de semana y punto…Nuestro espacio hasta aquí, dejamos solamente para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión es para el “Tano” Meza quien a diario nos lee, además nos platicó que piensa volver a vender los exqusitos tacos de cabeza, por allá en la Calzada Constitucion y Paraguay, aquí cerquitas!!, y punto…

