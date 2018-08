Por: J. Francisco Castañeda R.

ECOS Deportivos, se une a la pena que embarga a la familia Bracamontes Montaño, por el sensible fallecimiento del Profr.. José Bracamontes Duarte, quien fuera uno de los primeros locutores de este nuestro querido San Luis, Cronista Deportivo-social, miembro Distinguido del Club de Leones y últimamente dentro del ramo de las impresiones, ECOS Deportivos que siempre contó con su amistad, desea que el todopoderoso mande pronto el bálsamo a su familia que cura este tipo de heridas, descanse en paz el Profr. José Bracamontes Duarte…Descanse en Paz un gran Amigo…..CHIVAS SE ANOTO SU SEGUNDO TRIUNFO, DERROTO POR LA MINIMA DIFERENCIA AL CONJUNTO DE RAYOS DEL NECAXA….Asi de sencillo lector amigo, ECOS Deportivos que siempre se ha declarado territorio del equipo del pueblo, no haya si festejar el triunfo de los ahijados de “Pepe” Cardoso o bien que esta oncena se quitó el fantasma de no ganar en su corral desde algún tiempo, si lector distinguido, el partido estuvo so..so, pero siempre a favor de la oncena tapatía, el gol que le dio los 3 puntos fue anotado por Ángel Zaldívar al minuto 24 por la via de los once pasos, con este resultado queda de manifiesto, que el plantel del rebaño sagrado que cuenta con varios jovencitos, si pueden buscar a fondo su clasificación a la Cacaraqueada Liguilla, cuestión de que ellos mismos saque la casta y esa juventud que es una arma a su favor, si que sepan utilizarla, que salgan al terreno de juego a enfrentarse a los jugadores extranjeros, que se la crean que son igual que ellos, que busquen la victoria a como de lugar, si pueden, ya lo demostraron cuando se ciñeron la corona de la COPA y LIGA, ojalá y que los jovencitos salgan a defender la camiseta que llevan puesta, pues quiérase o no, están representando a esta gran Institución como lo es el Campeonísimo CHIVAS Rayadas del Guadalajara, para que se den una idea los jóvenes aficionados a este popular deporte del fut-bol, es tan grande esta oncena, que los demás clubes que se llenan de refuerzos extranjero, no han podido rebazar lso Titulos obtenidos con el esfuerzo de puros fut-bolistas MADE IN MEXICO, mas claro…ni el agua, aunque ECOS Deportivos no se cierra, son otros tiempos en donde este deporte se convirtió en pura Mercadotecnia, Ah!, el rebaño sagrado se estará enfrentando a la oncena del ATLAS, que disque en el partido del CLASICO-TAPATIO, oye fino lector ya que andamos por este rumbo del equipo del pueblo, deja te paso al costo que las pláticas entre directivos de CHIVAS y el fut-bolista Oswaldo Alanís, no camina, el fut-bolista desea a como de lugar ser contratado por una oncena Europea , entonces solamente le quedan algunos días para que se cierren las contrataciones en Europa para chichar jugadores, Alanís no se decide regresar con CHIVAS, por lo pronto también este jugador está en platicas con la directiva del club Real Oviedo de 2da. Division Español, pero como hacemos mención líneas arriba, no se decide el mexicano, a como se están manejando las cosas lector amable, ya habría que descartar el regreso al corral del rebaño sagrado de Alanis y punto…EL “CHUCKY” LOZANO HIZO LA TRAVESURA, ANOTO EL GOL DEL TRIUNFO PARA EL (PSV), ANTE EL BATE Berisov 3-2….Uff y recontra uff, ni duda cabe que el “Muñeco Diabólico” sigue haciendo de las suyas con esta oncena del PSV, que quiere decir con esto?, que este muchacho, a decir verdad si que nació para jugar al fut-bol, su desempeño dentro del engramado es de jugador grande, eso ni dudarlo fino lector, entonces no hay que sorprenderse tanto, pues el (Chaval), va a seguir dándonos muchas satisfacciones y punto…

Comentarios

comentarios