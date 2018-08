Por: J. Francisco Castañeda R.

LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, SIGUE PITANDO MUY FUERTE…Asi es distinguido lector de ECOS Deportivos, los cementeros de la Cruz Azul, siguen tumbando caña, o mejor dicho sea, siguen demostrando que en este APERTURA 2018 de la desangelada Liga Fut-bolera, traen la firme intención de volver por sus fueros, volver a ser llamado por la afición una oncena de las grandes, ahora fue la fiera el LEON los que recibieron 3 pepinos por parte de los Cruzazulinos, con este resultado fino lector, esta oncena se quedó sola en el primer lugar de la Tabla General, esto a raíz que el PUMA Universitario cayó por la mínima diferencia contra la escuadra de la Pandilla del Monterrey, además de puntear la Liga, sigue conservando su Aureola de INVICTO, a decir verdad, la neta camioneta, habrá que reconocer que la maquina Azul, luce bien aceitadita, entonces este buen momento por el que está pasando esta oncena que muchos cronistas de por allá de la ciudad de los palacios, no confiaban en que agarraría su rumbo, pues es para que aprendan que no deben de abrir la boca antes de tiempo, además que entiendan que cualesquier equipo de cualesquier disciplina deportiva, tienen sus altas y bajas y como está jugando el Cruz Azul, ECOS Deportivos considera que el fantasma de los (ya merito), desapareció, Ah!, de una buena vez, ECOS Deportivos felicita a nuestro buen Amigo Alan Zavala porque su oncena del Cruz Azul, ya agarró rumbo, Animo!, volviendo al partido, solamente podríamos añadir que esta oncena, ya trae otra mentalidad y eso es bueno, si que el fut-bolista se lo crea y actué conforme su situación que guarda en la tabla, la maquina cementera estará recibiendo dentro de la jornada 6 a los “Demonios” del Toluca, este partido estará bastante peleado y veremos si los Cruzazulinos siguen jugando igual y punto…..RAPIDITAS BEISBOLERAS….A caray!!, resulta fino lector que la novena de Atléticos del Oakland, de quien en el arranque de la presente temporada del beisbol gabacho, nadie daba un soberano cacahuate, (dábamos), pues se suponía que serian inclusive los que morderían el polvo, pues que crees fino lector, esta novena agarró una racha de poca madre, con decirte lector amigo que ya le empató el liderato a los actuales Campeones del Pasado CLASICO DE OTOÑO, exacto lector amigo, a los Astros de Houston, uff y recontra uff, si te digo que dentro de este jueguito que le dieron por llamar beisbol, es una cajita de sorpresas y si no me crees aquí tienes lo que ha hecho esta novena de Oakland, entonces ni hay que dudar que Oakland se apodere de la división Oeste y mande a los Astros de Houston a buscar pasar como COMODIN, hasta ahí han llegado las cosas….EN OTRA RAPIDITA BEISBOLERA, resulta lector conocedor, que el mexicano oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, Christian Villanueva ya empató otro Record que tiene el mexicano Benjamín Hill que impuso como novato en grandes ligas cuando militó con los Rancheros de Texas, impuso Record en carreras impulsadas de 46, cosa que ahora Villanueva lo empató, que quiere decir con esto?, que Christian Villanueva, quien posee el Record de Novatos mexicanos con 20 home-runs, ahora se metió a la historia de los Novatos con mas carreras impulsadas en su debut en el beisbol gabacho, que quiere decir con esto?, que el oriundo de Jalisco, está teniendo con PADRES de San Diego, tremendo desempeño, pero será mejor esperar a que termine la temporada y ver en que termina su actuación con los Frailes de San Diego y punto…..Nuestro espacio ya no io mas, entonces mejor te invito lector amable a otro comentario más, el día de mañana…Dios mediante y punto…..

