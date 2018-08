Por: J. Francisco Castaña R.

DENTRO DE LA NOVENA DEL CAMPEONISIMO YANQUIS DE NUEVA YORK, SE PRENDEN LOS FOCOS ROJOS….Uff y recontra uff y en qué forma dijera Dobn Miguelito Arvizu, a decir verdad lector amigo, un servidor que se considera territorio YANQUIS, también ya la cuadratura dentro de esta oncena , ya no le da, la neta camioneta, esta oncena ahora si que también anda arrastrando la cobija, esto lector aguantador por ser una de las novenas que siempre ha estado en la pelea, en la actualidad, sus acérrimos enemigos (deportivos) Medias Rojas del Boston, les ha pasado por encima y no nada mas esta poderosa escuadra, también los abajeños, que quiere decir con esto?, que no hay respeto ya para los del uniforme a rayas, acaba de perder nuevamente contra la escuadra de Tampa Bay 3-1 y lo mas triste de todo esto, es que la novena de Yanquis, tuvo el cuarto lleno de agua sin Out, y que crees lector aguantador, que con todo y su flotilla de tumba-bardas, no pudieron anotar, para ECOS Deportivos que ya se está cansando de señalar, que parte del mal desempeño de Yanquis, es porque la directiva en turno, se agarró soltando cueros de rana sin rumbo, solamente como hacemos mención líneas arriba, obtuvo refuerzos que mandan a viajar a doña blanca, pero lo mas esencial para un equipo es el pitcheo y es aquí en donde al presidente deportivo, se le durmió el gallo, ahora…ahora, ya ni llorar es bueno, ojalá y que cuando menos llegue YANQUIS, no se deje alcanzar por otras novenas que buscan ya de perdis pasar como COMODIN y Yanquis, ya oye pasos en la azotea, pues se está alejando del puntero y le están llegando los posibles equipos que pueden dejarlos fuera del COMODIN, es por eso que los focos (ambar) que se notaban dentro de la organización de Yanquis, ahora son de color Rojo, pero dejemos esto lector amigo, a decir verdad que hasta ECOS Deportivos la está llevando, si con el (Carrillón que nos están dando los compas), pero ni modo el beisbol es así y punto…..QUE LA AFICION DE POR ALLA DEL D.F., ANDA UN POCO PROCUPADA PORQUE (FIFA) LE BAJO UN PUNTO A MEXICO DENTRO DEL RANKING…Uff y recontra uff, para ECOS Deportivos estas decisiones que toma la Federación Internacional de Fut-bol Asociación (FIFA), pues es solamente para que se diga algo, puesto que para nuestro balompie mexicano, es la (mesma), si pues aunque estemos Rankeados arriba de varios países, a la hora cero cuando nos toca competir en evenos de alta envergadura, pues simple y sencillamente nos pasan por encima,, entonces estas designaciones por parte de FIFA, es solamente para alborotar a la “Gallada”, nada mas, pero si tu lector aguantador, eres de los que te vas con la finta, o con el canto de las sirenas, pues preocúpate, pues FIFA en su ultima designación, acaba de quitarle un lugar a México del 16 bajamos al 15 y punto….QUE EL REBAÑO SAGRADO YA NO HAYA LA PUERTA, QUIERE DE REGRESO A MARCO FABIAN DE LA MORA….Uff y recontra uff, hay nanita, que bárbaro!, oye lector amable, hasta ECOS Deportivos que simpatiza con el equipo del Pueblo, le da un no sé qué, esta situación que prevalece dentro del seno de esta gran Institución deportiva, todo esto se ha venido suscitando desde hace algún tiempo dentro de CHIVAS, desde falta de liquidez, hasta falta de un buen Presidente Deportivo, ECOS Deportivos considera que el equipo del Pueblo, saldrá del marasmo en que se encuentra y punto….Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te invito lector amigo el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto…..

