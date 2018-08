Por: J. Francisco Castañeda R.

LO DICHO COMENDADOR, MARINEROS DE ENSENADA ES BI-CAMPEON DEL BEISBOL DE LIGA NORTE DE MEXICO, DERROTO A FRESEROS 3-1…Asi de sencillo lector distinguido de ECOS Deportivos, aunque los del Valle de San Quitan se defendieron con todo, no les alcanzó para parar al tremendo (trabuco) que logró parar esta novena de la Cenicienta Ensenada, MARINEROS lector amable, desde el arranque de la temporada demostró contar con un buen cuerpo de lanzadores tanto abridores como los de rescate y realmente tenemos que reconocer que en parte de este Bi-Campeonato, se lo deben al gran tino de dirigir del Manager cátcher ex – liga mayorista, exacto lector conocedor, nos referimos a Jerónimo Gil, quien logró llevar a buen puerto a MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada, el vetusto estadio Antonio Palacios, que sin lugar a dudas ha sido testigo mudo de muchos eventos de alto nivel, y ahora le tocó vivir el coronamiento de la novena de MARINEROS de Ensenada, a decir verdad, sus adversarios la novena de FRESEROS de San Quintin, dieron una buena pelea pues lograron ganar par de encuentros, pero al final como hacemos mención líneas arriba, se impuso el empuje y la determinación de MARINEROS que en todo momento demostraron que venían por el Bi-Campeonato y ahí los tienes, entonces lector aguantador, no nos queda de otra más que reconocer que el beisbol de Liga Norte de México, llegó para consolidarse, seguro estamos fino lector que ahora para la próxima campaña de este beisbol, los equipos estarán buscando reforzarse a tiempo, ojalá y que en este nuestro querido San Luis, el “chilo” de Algodoneros el Ing. Paco Ochoa, logre hacer buenas conectas y que en la próxima campaña, regale a la basta afición de este nuestro querido San Luis, conformar una novena que de la pelea, resumiendo…fue una gran final, Felicidades Bi-Campeones MARINEROS de ensenada…Felicidades Sub-campeones, FRESEROS de San Quintín y punto…..GUILLERMO “MEMO” VAZQUEZ DT DEL TIBURON ROJO DEL VERACRUZ, TIRO LA TOALLA….Uff y recontra uff, y en qué forma papá, y para que la afición no vaya a pensar que la directiva de esta oncena Veracruzana, “Memo” Vázquez en rueda de prensa declaró que abandonó el barco por ciertas cisrcunstancias que se dieron dentro de esta organización, una de ellas fue que se le adeudaba alrededor de 3 meses de salario, hay nanita, asi como pues, que quiere decir con esto?, que el Tiburón, ahora si andará nadando a la orilla de la playa, lógico buscando un buen sustituto que supla al profe, Vázquez, ECOS Deportivos considera que estará del “cocol” que algún valiente DT acepte que se le pague su salario a cuenta gotas, por lo pronto los directivos del Tiburón Rojo,, ya encontró un interino en la persona de Omar Asaf, ni modo lector amigo, para algunos aficionados que han criticado a ECOS Deportivos, al mencionar que nuestro fut-bol aún es (ratonero), aquí tienes una muestra y como esta, existen varias, este futbol mexicano que ya lo deportivo quedó lejos y que ahora es pura mercadotecnia, pues entonces no hay que llorar y mucho menos quejarnos, es la mitad de los 18 clubes que conforman la Liga MX, que cuentan con los suficientes (Biyuyus) para contratar refuerzos extranjeros que disque para hacer más competitiva la Liga, (si chuy), entonces que mami…verdad que aún el balompié mexicano está en pañales?, claro que SI, aún nos hace falta un trecho como de aquí hasta allá, como para poder decir con conocimiento de causa, que nuestros fut-bolisas se la pueden rifar con el mas pintado del orbe, mejor aquí la dejamos de ese tamaño, pues vaya a pensar alguien que estamos mintiendo y desorientando a los aficionados a este deporte de las patadas y punto….

