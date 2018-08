Por: J. Francisco Castañeda R.

LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL Y PUMAS, SIGUEN LUCIENDO AUREOLA DE INVICTOS….Asi es lector amable, cuentan en su haber con 10 puntos que los ubican en primer lugar de la tabla general hasta la jornada 4 del Toneo APERTURA 2018 de la desangelada Liga Fut-bolera MX, (los ya merito) del Cruz Azul empató a un (pepino) por bando contra “Canes” de la coqueta Tijuana, mientas que el PUMA Universitario hizo lo mismo contra la oncena de los alicaídos (Tuzos) del Pachuca, nada más que a cero goles, oye lector aguantador, ya que nos metimos dentro de este APERTURA 2018, deja de una buena vez te paso al costo lo que ECOS Deportivos metiendo a la balanza a los 18 equipos que conforman la Liga MX pueden lograr; empezaremos con los de la (Franja), exacto lector amigo, con el Puebla, esta oncena su actuación se quedará en media tabla, la oncena del tiburón Rojos del Veracruz, uff y recontra uff, estará cincho peleando el frio sótano, los (Purepechas) del Monarcas Morelia, estará peleando a todas luces su boleto a la Liguilla, aunque sus posibilidades no son nada claras, Rayos del NECAXA, en esta ocasión creo yo, no les alcanzaran los puntos para meterse a la Fiesta Grande, Lobos BUAP, junto con los “Zorros” del Atlas, pelearan pero solamente para mantenerse en tabla media, si lector fino, ya el fantasma del descenso fue (bloqueado) por la Federación Mexicana de Fut-bol y por algunos dueños de equipos, ( momentáneamente), pues aunque lo amerite, tendrán la opción de soltar algunos milloncitos de pesos y continuar en el máximo circuito fut-bolero, la fiera El León, con un poco de esfuerzo, posiblemente alcancen los puntos que lo lleven a la cacaraqueada Liguilla, Gallos Blancos del Querétaro, posiblemente ahora no puedan cantar y se las verán grises para sacar boleto a la Fiesta Grande, EL TIGRE del “Tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti, cincho que estará nuevamente dentro de los Primeros Lugares y por ende asegurará su boleto dentro de los primeros 8 clubes, los “Diablos” Rojos del Toluca de Hernán Cristante, no tendrá problema alguno para conseguir su boleto, CHIVAS Rayadas del Guadalajara, quien no ha podido salir de la tempestad en que se encuentra, se compondrá un poco, pero con escasas posibilidades de Liguilla, Tuzos del Pachuca quienes están teniendo un Apertura de espanto, no les alcanzarán los puntos para sacar boleto a la Fiesta Grande, Millonetas del América, esta oncena cuenta con buen plantel de extranjeros y se sostendrá dentro de los primeros lugares de la tabla y por ende, tendrá su boleto para estar dentro de los primeros ocho clubes, Rayados del Monterrey, esta oncena se hará presente en la Liguilla, “Canes” de Tijuana, esta oncena fronteriza siempre está peleando, entonces estará figurando dentro de los ocho clubes, “Guerreros” del Santos Laguna actual Campeón del pasado Torneo Clausura 2018, estará refrendando su Titulo, la maquina cementera de la Cruz Azul, tal parece que trae ganas de regalarle a su noble afición cuando menos estar en la Liguilla, para ECOS así se vislumbra el accionar de las 18 oncenas que buscarán su boleto primeramente a la multicitada Liguilla, después, será otro boleto y punto…EL DEFENSA DE XOLOS DE TIJUANA REVIENTA CONTRA EL ARBITRAJE….Asi es lector aguantador, ese fut-bolista Paraguayo quien militara con los millonetas del América en partido de Copa, en un conato de bronca le dio un testerazo al Arbitro en turno Fernando Hernádez, lógico fue expulsado y ahora nuevamente fue sancionado con su nueva camiseta del Cruz Azul, por lo cual declaro a la prensa deportiva, que el arbitraje ya lo agarró por su cuenta, ECOS Deportivos considera que este fut-bolista, (es corto de mecha) y su temperamento lo traiciona y punto…..

