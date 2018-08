Por: J. Francisco Castañeda R.

EN PLATICAS EL POSIBLE REGRESO AL REBAÑO SAGRADO DE OSWALDO ALANIS…Uff y recontra uff, a decir verdad lector aguantador, realmente Alanís es un gran defensa y la neta camioneta, en estos momentos le caería a todas (margaritas) que regresara a la oncena roji-blanca CHIVAS Rayadas del Guadalajara, de todos los aficionados que aman y respetan esta disciplina deportiva es sabido la causa que originó la salida de Oswaldo Alanís de esta oncena, para este defensa mexicano, las cosas no le salieron como el deseaba, pues el club Español GETAFE que lo contrató, pues salió a decir, que dijo mi mamá que siempre NO!, por lo cual andan viendo en donde colocan al fut-bolista mexicano, por ahí nuestras antenas deportivas que trabajan las 24 horas del dia, nos traen información en donde nos señalan, que la directiva del rebaño sagrado, ya tuvo ligera plática con Oswaldo Alanís, solamente que el fut-bolista, pidió un poco de tiempo para decidirse, ojalá y que Alanís busque la manera de seguir con el rebaño sagrado, si sus aspiraciones son las de pertenecer a un club Europeo, pues simple y sencillamente al regresar tendrá según su desempeño en que alguien relacionado con el fut-bol Europeo, le haga alguna propuesta, además lector distinguido, que Alanís sería tremendo refuerzo ahora que el conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, participen en el próximo Mundial de Clubes, la noble afición con que cuenta el equipo del pueblo, al enterarse de la posible llegada de Alanís a la escuadra roji-blanca pues simple y sencillamente estarán esperando a que sea recontratado nuevamente por la directiva de CHIVAS, pero eso lo sabremos próximamente fino lector, mientras tanto el rebaño sagrado, tendrá que seguir echándole los kilos, ECOS Deportivos que de antemano nuestros bastantitos lectores saben que es territorio del equipo del pueblo, cree en buena onda, que el actual plantel del Campeonísimo CHIVAS, tiene con que dar la pelea, solamente que a sus jugadores, no se les habrá la cajuela a la hora cero y punto…..QUE EL BOXEADOR ORIUNDO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA , JUAN FRANCISCO “GALLO” ESTRADA, SE PREPARA PARA BUSCAR EL TITULO DE LOS SUPER-MOSCAS….Asi de sencillo lector amigo, este peleador que le gusta el intercambiar metralla, tendrá la bella oportunidad de disputar el cinturón de los Super-moscas, pero antes tendrá que eliminarse con el fuerte peleador Felipe “Gallito” Orocuta, esta pelea se estará llevando a cabo el próximo 8 de Septiembre en los rines del Teatro The Avalón en Hollywood, Calif., oye lector conocedor de este deporte de los puños, este combate cincho que no terminará nada bien, pues el perfil de ambos peleadores es el de cambiar cuero y como el “Gallito” Orocuta pega como (patada de mula), y el oriundo de Puerto, Peñasco, Sonora, no toca mal las rancheras, pues el fantasma del KO andará rondando por todo el cuadrilátero de Hollywood, California, para que te formes una idea, Orocuta marca 30 por la via del cloroformo, entonces el “Gallo” Juan Francisco Estrada, tendrá que andarse con pies de plomo en cuanto pise el entarimado, serán 12 asaltos, ECOS Deportivos duda que este pleito termine por decisión, porque?, porque simple y sencillamente a estos peleadores, les gusta repartir metralla, hay nanita, es por eso que el de Puerto Peñasco, está metido de lleno en su preparación, pues del resultado dependerá si es que desea pelear por el Titulo Mundial de los Super-moscas que es avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, este pleito si ha llamado poderosamente la atención de los aficionados fieles a este deporte viril de los puños y punto….

