Por: J. Francisco Castañeda R.

POR PLEITOS DE VESTIDOR, CESAR AL DT DEL SANTOS LAGUNA SIBOLDI….Asi sucedieron las cosas dentro de la oncena de los actuales Campeones del pasado Torneo de Clausura 2018 del balompié mexicano, a decir verdad, este tipo de problemas de vestidor, ya existía, pero no al grado de terminar con el cese del DT Siboldi, todo esto se relaciona desde que dentro de cualesquier Institución Deportiva, existen reglamentos que marcan claramente que las indisciplinas entre jugadores y cuerpos técnicos se sancionarían con castigos ejemplares y eso es todo lo que se suscitó dentro de los vestidores de los “Guerreros” del Santos Laguna, entonces la salida del DT Siboldi, quien regaló a la noble afición de la Comarca Lagunera el Título de Liga del Clausura 2018, tuvo que escuchar las terroríficas palabras de COMES Y TE VAS, que lastima que las cosas desagradables que suceden dentro de alguna Institución deportiva, se tenga que ventilar, pero como hacemos mención líneas arriba, los Estatutos que se rigen internamente, pues se respetan, o se respetan, y no hubo de otra fino lector, porque de antemano sabemos, que el Hilo, se rompe por lo mas delgado y en esta ocasión por no razonar a tiempo, se le rompió al señor Siboldi, ojalá y que este desaguisado que se suscitó dentro de esta gran Institución Deportiva, los jugadores, no hayan agarrado partido, tendrán por bien de su club, intentar que vuelva la calma dentro del plantel, ECOS Deportivos, diría que vuelva la Disciplina y punto…..ECOS Deportivos se une a la pena que embarga a la familia Trujillo Moroyoqui por el sensible fallecimiento del que fuera un gran deportista y promotor deportivo, CP José Angel Trujillo Moroyoqui, en la actualidad este veterano beisbolista, fungía como presidente de la Liga de Beisbol Master 50 y mas, rogamos al hacedor del Universo mande pronta resignación a la familia Trujillo Moroyoqui, por tan irreparable pérdida, descanse en Paz el amigo, descanse en Paz quien fuera un gran deportista,….RAPIDITA BEISBOLERA…MARINEROS de Ensenada, empezó la gran Final del Beisbol de Liga Norte de México, con el pie derecho, derrotó a sus adversarios FRESEROS de San Quintín cómodamente con un marcador de 13-0, como es sabido por la afición de este nuestro querido San Luis, el arranque de esta Gran Final se está llevando a cabo en el vetusto estadio de la bella cenicienta Ensenada, exacto lector amigo en el Antonio Palacios, lo dicho comendador, ECOS Deportivos desde el momento en que Algodoneros de San Luis quedaron fuera de la contienda, manifestó que esta novena de Marineros de Ensenada, tendrían la bella oportunidad de ir por el BI-CAMPEONATO, y vaya que inició a tambor batiente, ECOS Deportivos que le gusta analizar las cosas, marcó como favoritos a la novena de Ensenada, le miramos desde el arranque de la temporada, sobre todo fino lector, un estratega que sabe lo que traen en manos, además de un cuerpo de abridores de primera línea, y por si fuera poco, los bats de los jugadores, fue arma letal para el pitcheo del resto de las novenas que buscaron llegar a la gran final, entonces seguimos con nuestros 200 pesillos, si lector amable pa’sacar pa la gota, oero hasta el momento, no ha salido algún valiente que le vaya a Freseros de San Quintín, resumiendo; MARINEROS tiene con qué adjudicarse el Bi-campeonato de esta candente Edición del beisbol de Liga Norte de México 2018 y punto….Nuestro espacio CHULUM!, solamente dejamos para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión será para nuestro buen amigo, Adalberto “prieto” Rico, quien se sabe una y otra más dentro de la pelota blanda y punto….

