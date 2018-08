ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

QUE EL AUTOR DEL GOL DE LA (MANO DE DIOS), DIEGO ARMANDO MARADONA, ANDA MOLESTO PORQUE LA PRENSA DEPORTIVA DE ARGENTINA, NO LO MENCIONAN COMO POSIBLE ESTRATEGA DE LA SELECCIÓN …Uff y recontra uff, oye lector conocedor, a decir verdad, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, este señor aunque fue un goleador nato, pues imple y sencillamente no reúne las condiciones de un estratega a este Nivel, su trayectoria no fue del todo ejemplar, además que se la ha llevado peleando con todo mundo, ahora en la actualidad lo que la afición de Argentina quiere es un Director Técnico con bastantes tablas como estratega, entonces no es lo mismo “Chana” que “Juana”, como hacemos mención líneas arriba, Maradona fue un goleador, SI, pero que por favor se aplaque y se dedique al compromiso que acaba de contraer como Presidente del Club Dinamo de Biolorrusia, y quien sabe como le irá, puesto que legal, legal, Diego Armando Maradona es para que se dedicara como comentarista solamente, oye lector aguantador, este señor Maradona, le gusta echarse a la prensa encima, ya miraste el (desgarriate” que armó en el pasado Mundial de Rusia 2018, si te digo lector amable, así como pues, que alguien aplaque al señor Maradona, si de por si la selección de Argentina anda de capa caída, y ahora con los sueños de este señor Maradona, uff y recontra uff, el fracaso chico…el fracaso y punto…..EL GRAN DEFENSA MEXICANO RAFAEL “RAFA” MARQUEZ (CINCO COPAS MUNDIALISTAS), LA (UIF) DE HACIENDA, LIBERO SUS CUENTAS BANCARIAS….Uff y recontra uff, a todas margaritas para este gran fut-bolista, que quiere decir con esto?, que a “Rafa” Márquez, por fin se le hizo justicia, tuvo que pasar un tiempo para que se deslindara de las acusaciones que se le hicieron, afortunadamente para este gran fut-bolista, todo está regresando a la normalidad y puede volver a empezar a disfrutar de lo que le gusta hacer, por lo pronto fino lector, fue nombrado como Director Deportivos del equipo de sus amores, exacto lector conocedor de los “Zorros” del Atlas, “Rafa” Márquez expresó sus deseos de seguir dentro de la disciplina del fut-bol, ahora como directivo, para ECOS Deportivos este nombramiento le viene a todas margaritas a “Rafa” Márquez, pues es una persona bastante inteligente y mas aún dentro de su profesión como fut-bolista, entonces ECOS Deportivos seguro está que “Rafa” Márquez sabrá operar en su cargo tal y como debe de ser, buscará cincho a todas luces, sacar del marasmo en que se encuentra esta tradicional oncena de “Zorros” del Atlas, sino al tiempo fino lector y punto….NADA FIRME SOBRE LA POSIBLE INAGURACION DEL NUEVO ESTADIO DE BEISBOL ENCLAVADO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD….Entonces, para mis bastantitos lectores que nos han preguntado al respecto, pues simple y sencillamente les diremos que estamos iguanas ranas, si lector amigo, deshojando la margarita, eso si lector amigo, nos hemos dado a la tarea de preguntar aquí y allá, y solamente algunos de los trabajadores de sta obra, nos han dicho que la Inaguracion posiblemente se estaría llevando a mediadios del mes en curso, pero no se ha visto nada, ECOS Deportivos que ya lo hicieron muy malicioso, considera que la Inaguracion de este que promete ser un estadio con toda la barba, le tocará a nuestro gran amigo el Lic., Santos González Yescas, Inaugurarlo, bueno a como se ven las cosas, Ah!, ECOS Deportivos no ha tenido la oportunidad de Felicitar al Alcalde Electo, pero cualesquier chico rato lo haremos y punto…..Nuestro espacio, hasta aquí, mejor te invito lector distinguido el dia de mañana a otro comentario más…Dios mediante y punto….

