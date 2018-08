Por: J. Francisco Castañeda R.

MARINEROS DE ENSEANDA, SE IMPUSIERON EN TODA LA LINEA A LOS AGODONEROS DE SAN LUIS, 8-0 EN SEMIFINALES DEL BEISBOL DE LIGA NORTE DE MEXICO….Así fue lector aguantador, una vez más el vetusto Estadio Antonio Palacios de la bella cenicienta Ensenada, B.C:; se impuso en toda la línea, es más lector aguantador de los datos que ECOS Deportivos pudo recabar, no hay más que reconocer que el pitcheo de los actuales Campeones de la pasada campaña, estuvo intransitable arriba del cerrito, pues el marcador lo indica 8-0 a favor de los del puerto de Ensenada, entonces aquí lector aguantador, no hay mas que decir, que nuestros toleteros quizás ya habían hecho lo que deberían de hacer y en el partido decisivo del pasado Domingo 5 de Agosto, las cosas en el estadio Antonio Palacios, se les indigestó a nuestros aguerridos Algodoneros de San Luis, lo dicho comendador, dentro de las consejas que existen en el beisbol, hay una que reza así; cuando hay picheo, bay, bay don Chuy el bateo, y no hay por donde querer sacar culpables, Marineros de Ensenada, jugaron para ganar y lo lograron y punto….Ya que andamos por este rumbo de las Semifinales dentro de esta Edición de Liga Norte de México, en otro frente de batalla en donde ROJOS de Caborca (Jodido), también este Domingo 5 de Agosto, libraba batalla contra la novena de FRESEROS de San Quintín, también esta novena, mordió el polvo ante Freseros, aunque los del Valle de San Quintin, batallaron a lo largo de 14 trepidantes capítulos para vencer a la escuadra de Caborca siendo el marcador final de 8 carreras a favor de Freseros por 7 de ROJOS de Caborca, entonces fino lector ahora la Gran Final será entre FRESEROS de San Quintin contra los actuales Campeones MARINEROS de Ensenada, a como han venido jugando los de la bella cenicienta Ensenada, ECOS Deportivos, desde ahorita los marca favoritos para que obtengan el Bi-campeonato de esta candente Edición del Beisbol de Liga Norte de México, Ah!, para el club Algodoneros esto que les pasó es parte del SHOW, es parte de un torneo de beisbol que en la recta final, no les dio y como dijera el “gabacho” uuootra vez serrá y punto….NUESTRAS GUAPAS JOVENCITAS QUE CONFORMAN LA SELECCIÓN SUB-20 QUE COMPITE EN EL MUNDIAL DE FRANCIA, HICIERON HISTORIA AL DERROTAR EN SU PREENTACION A LA FEMENIL DE BRASIL 3-2….Uff y recontra uff, a decir verdad lector distinguido, ECOS Deportivos en el arranque de esta justa deportiva, pensó que las brasileñas nos pasarían por encima, así se vislumbraba en los primeros 45 mintuos de juego, pero que va, lejos de achicarse, nuestras guapas Fut-bolistas, se pusieron la camiseta en serio y salieron para el segundo tiempo, con un ritmo que medio asombró a sus rivales, se adueñaron del esférico e hicieron notarse al anotar los tres goles que al final de este cotejo, les dieron los primeros 3 puntos para ubicarse en primer lugar del Grupo “B”, entonces el fut-bol femenil sigue escribiendo su propia historia, acaba de traerse la medalla de Oro en los juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018, y ahora lograron quitarse el fantasma de no poder derrotar a las Brasileñas, Ah!, su próxima salida de la selección Mexicana llevará como rivales en turno a la selección de Corea del Norte el 8 de Agosto, ojalá y que nuestras guapas damitas nos sigan regalando triunfos, ahora en este Mundial de Francia 2018, oye fino lector, haber si les da un poco de vergüenza a nuestros fut-bolistas que fueron de paseo solamente a Barranquilla, Colombia, no creo, pues ya se disculparon, es lo único que saben hacer y punto,…..

