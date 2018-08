Por: J. Francisco Castañeda R.

ALGODONEROS DE SAN LUIS CAYERON ANTE MARINEROS DE ENSENADA POR PALIZA….Asi de sencillo lector amable, tal parece que ahora los visitantes MARINEROS de Ensenada se pusieron de acordeón e hicieron sonar sus “majaguas a placer, ni modo lector amigo, el que sabe de este jueguito del Beisbol, sabe que todo puede suceder dentro de las acciones, pues mientas no caiga el Out Número 27, nadie, absolutamente nadie puede cantar la victoria, volviendo a este pasado cotejo de Semifinalistas, simple y sencillamente los bats del conjunto Algodoneros, les fue mojada la polvora por el pitcheo de los visitantes de Ensenada, entonces lector distinguido, hay que saber (apechugar) las derrotas y disfrutar de los triunfos, para ECOS Deportivos que se sabe una y otra mas dentro del rey de los deportes, no pasó nada, lo bueno de todo esto, es que aún nuestros players, tienen la bella oportunidad de doblegar a sus adversarios en su propio terreno, si lector amigo, en el estadio Antonio Palacios, solamente que ojalá y que nuestros aguerridos Algodoneros no se arruguen y vayan y jueguen como lo que demostraron en sus dos partidos ganados en el Andrés Mena Montijo, si pueden, también ojalá y que el estratega, mande a la lomita de los disparos al mejor lanzador que haya tenido buenos números con esta novena de Marineros de Enseanda, además que el conjunto de la novena de casa, se ponga las pilas, que recuerden que no hay mañana para ellos, lo demás vendrá solo, pero, nota el pero de siempre lector aguantador, hay que buscarle con todo a la hora cero, caso contrario, uff y recontra uff, hasta ahí llegó el esfuerzo de toda una campaña de los peloteros que conforman la novena del Club Algodoneros, ECOS Deportivos dice que si se puede, esperemos pues que el equipo de casa regrese con su boleto para la Gran Final de esta candente Edición del Beisbol de Liga Norte de México…La pelota está en el juego…Animo!!…Animo”” y punto…..Ya que andamos por este rumbo del rey de los deportes, deja te paso al costo lector amigo, que el gran veterano, Yovani Gallardo, se acaba de adjudicar su 6to.Triunfo de la presente temporada, ahora defendiendo la casaca de los Rancheros de Texas, lanzó alrededor de cinco episodios, suficientes para acreditarse otro r triunfo mas en su peregrinar con esta novena, aunque Yovani en esta ocasión sus compañeros le ayudaron bastante, pues el marcador final ante ORIOLES fue de 17 rayitas contra 8, aquí lector fino es ver que el mexicano que tiempo atrás, anduvo muy mal en ganados y perdidos, y con esta novena de Texas, tal parece que le trajo suerte, pues su record es de 6 ganados a cambio de un descalabro, este lanzador (diestro), merece que la siosa suerte lo siga protegiendo, si lector aguantador, es un pitcher serio y sobre todo de muchos pantalones cuando está arriba del cerrito y punto….SERGIO ROMO, SIGUE RESCATANDO PARTIDOS CON SU NOVENA TAMPA BAY…Asi es lector exclusivo de ECOS Deportivos, el lanzador Mexico-americano que milita con la escuadra de Tampa Bay, acaba de adjudicarse su juego salvado número 13, lanzó la ultima entrada permitiendo un imparable ante la escuadra de los alicaídos ORIOLES de Baltimore, oye lector conocedor, para que veas como son las cosas, esta escuadra que duró algunos años como líder del beisbol de la gran carpa, ahora ya no compone nada, será que no se han renovado?, o simple o sencillamente no cuentan con un buen Director Deportivo, si de esos que realmente saben que refuerzos jalar, será el Tío de las muchachas, lo cierto es que este beisbol moderno de los gabachos, como que está dejando un vacío en el ánimo de los aficionados que saben de este jueguito y punto….

