Por: J Francisco Castañeda R.

CABALLO QUE EMPATA GANA, ENTONCES LA NOVENA DEL CLUB ALGODONEROS PUEDE HACER VALER ESTA (CONSEJA) QUE EXISTE DENTRO DEL BEISBOL….Asi es lector aguantador, tú que sin lugar a dudas sabes de estas cosas, estarás de acordeón con ECOS Deportivos, en el partido del Martes y Miércoles pasado, los aguerridos Algodoneros de San Luis, sacaron la casta y vencieron a los actuales Campeones de la pasada campaña dentro del Beisbol de Liga Norte de México, exacto a MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada, entonces las acciones dentro de estos Play-off de semifinalistas, las cartones están empatados a dos triunfos por bando, que quiere decir con esto?, que aquí, se debe de cumplir con la conseja de; que (caballo que alcanza, gana), entonces el club Algodoneros tiene esto a su favor, solamente que para lograr el objetivo, sus peloteros tendrán que seguir creyéndosela, que pueden conseguir el objetivo, objetivo que sin lugar a la duda es de disputar una vez mas la Gan Final de este Beisbol de la Norte de México, habrá que recordar, que fueron exactamente MARINEROS de Ensenada, quienes nos dejaron colgados de la brocha, nos ganaron el Titulo de la temporada pasada, entonces de perdis habrá que hacerle la lucha y dejar a esta novena Enseanadense, fuera de la jugada, esto lo sabremos muy pronto, puesto que se estará jugando el quinto partido, y como no hay quinto malo, pues tal parece que todas las consejas, favorecen al equipo de este nuestro querido San Luis, nomás que los peloteros que conforman la novena Sanluisina, no se arruguen a la hora cero, o lo que vendría a ser lo mismo, ahora es cuando (chile verde le haz de dar sabor al caldo), Ah!, el conjunto de casa, ya demostró que si se puede, entonces no hay de otra mas que seguir en brega, buscando siempre el triunfo a como de lugar y punto…..A CARAY!!, PARECE QUE LOS YA MERITO DEL CRUZ AZUL, SE LA ESTAN CREYENDO….Y en qué forma, diría ECOS Deportivos, oye fino lector, a decir verdad, esta oncena de la maquina cementera de la Cruz Azul, andan muy (Bravos), tal parece que el Director Deportivo Ricardo Peláez, les inyectó nuevos bríos, acaban de ganar a la oncena del ZACATEPEC por tres goles contra dos, esfo lector amigo fue dentro de la Copa MX 2018, y dentro del Torneo APERTURA 2018, lleva paso perfecto con dos ganados, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador que ahora si los (ya merito), traen otra cara, los goles de los cementeros estuvieron a cargo de Martin Cauteruccio DOS y uno de Elias Hernández, la neta camioneta, esta oncena de los que ya estaban con un pie en el descenos, (que ahora ya no existe), pues realmente creo yo será una de las oncenas fuertes para llegar primeramente a la cacaraqueada Liguila y después, fuerte candidato a disputar el Titulo de Liga, bueno fino lector, ECOS Deportivos que se declara observador, así lo vislumbra, porque nos atrevemos a decir esto, porque simple y sencillamente, existen varias oncenas en este APERTURA 2018, que ni FU, ni FA, apenas si cumplen con presentarse a jugar, a sabiendas que sus posibilidades de hacerse presentes ya de perdis en la Liguilla, son mínimas y punto…..VISTAZO RAPIDO A LOS JUEGOS CENTROMAERICANOS Y DEL CARIBE 2018 DE BARRANQUILLA, COLOMBIA….Oye lector amigo, ni duda cabe que a solamente dos que tres competencia que faltan para que se de el cerrojazo de estos emocionantes juegos en donde los atletas que compiten le han puesto todas las ganas del mundo, pues simple y sencillamente la Delegacion Mexicana que nos representa, están acaparando muy buena cosecha dentro del medallero, superando por mucho a Colombia, Cuba y Venezuela y punto…..,

