Por: J. Francisco Castañeda R.

MAL…MUY MAL LE FUE A LOS ALGODONEROS DE SAN LUIS EN ENSENADA, CAYERON EN PAR DE OCASIONES DENTRO DE LOS PRIEROS PLAY-OFF DEL BEISBOL DE LA NORTE DE MEXICO…Uff y recontra uff, ni modo fino lector, el que conoce un 16 de este jueguito que le dieron por llamar beisbol, saben que el abarrote es así, (se pierde y se gana), desafortunadamente, en esta ocasión la novena del club Algodoneros, traía el santo de espaldas, cayó ante los actuales CAMPEONES de la pasada campaña MARINEROS de Ensenada en par de ocasiones, que quiere decir con esto, que el dia de hoy a partir de las siete y media de la tarde noche, las candilejas del vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo, se estarán encendiendo para dar paso a cientos de aficionados que buscarán apoyar a sus queridos Algodoneros, aquí si lector amigo, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, nuestros players tendrán que echarle todos los kilos por delante, tendrán que demostrarle a su noble afición, que saben repuntar, porque dentro de las “Consejas” que giran alrededor de esta disciplina deportiva, se puede concretar en esta ocasión, si que no todos los partidos son iguales, entonces siguiendo esto, la novena del club Algodoneros, bien pueden emprender la carrera del INDIO, exactamente esto es lo que desea ver los cientos de aficionados con que cuenta esta escuadra Sanluisina, entonces no hay de otra lector distinguido, habrá que dirigir nuestros pasos al inmueble de la calle segunda y Sonora, exacto lector conocedor, ahí está enclavado el estadio en donde se estarán llevando las candentes acciones de estos primeros Play-off de Liga Norte de México, para la novena de casa, no hay mañana, entonces el alto mando de Algodoneros, tendrá que mandar a sus mejores hombres a esta guerra deportiva, bueno lector amigo, si es que desea seguir en la brega por pasar a la Gran Final de esta estrujante y emocionante Edicion del Beisbol de Liga Norte de México, ECOS Deportivos que sabe un 16 de este jueguito considera, que si se puede remontar, nada mas que los peloteros deben de dar el extra, eso lo veremos fino lector el dia de hoy en el Andrés Mena Montijo, Ah!, habrá que llegar temprano, pues cincho que los aficionados de a de veras, estarán (estaremos abarrotando el Mena Montijo), por lo pronto “Beto Rodríguez, Alan Zavala y ECOS Deportivos, ya decidieron hacer mucho ruido en este agarrón entre MARINEROS de Ensenada y ALGODONEROS de San Luis y punto…..BUEN ARRANQUE DE PUMAS, RAYADOS DEL MONTERREY, TIGRES Y CRUZ AZUL EN ESTE PAERTURA 2018…Asi es lector aguantador, ahora que se llevó a cabo la segunda jornada del Torneo APERTURA 2018 del fut-bol mexicano, lo mas sobresaliente fue que la Pandilla del Monterrey sacó los 3 puntos al imponerse a la fiera el LEON con un marcador final de 2 pepinos a 0,PUMAS Universitarios de venir de un torneo de altas y bajas, mas bajas, que altas, logró otros 3 puntos al imponerse con un contundente marcador de 5-3 a los Rayos del Necaxa, que quiere decir con esto, que el PUMA quiere demostrar que tiene con que llegar a la Liguilla, en otro frente de batalla, los YA merito, del Cruz Azul, lograron otros 3 puntos al derrotar a CHIVAS en un partido muy “aguado”, un gol a cero y por último el TIGRE del “Tuca” Ferretti, consiguió su segundo triunfo de este Apertura 2018, al imponerse por la mínima diferencia 1-0 a los “CANES” de Tijuana, entonces fino lector, estas escuadras son la que llevan paso perfecto dentro de la segunda jornada de nuestro balompie mexicano, pero no hay que irnos con la finta lector aguantador, el torneo es joven , además que en nuestro fut-bol mexicano, todo, absolutamente todo, puede suceder y punto….

Comentarios

comentarios