ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

DENTRO DE LA SEGUNDA VUELTA DEL BEISBOL “GABACHO” EN LIGA AMERICANA, ASI MARCHAN LAS ESCUADRAS….Asi es lector aguantador, deja te paso al costo como pelean los lugares dentro del Standing del que mejor beisbol del mundo, en la División Este , las cosas así están, Medias Rojas de Boston son los que mandan tocar las rancheras en primer lugar, luego a 6 juegos de distancia vienen sus acérrimos enemigos (deportivos, claro está), Yanquis de Nueva York, (sigue siendo mi equipo), Tampa Bay a 19 juegos, Azulejos de Toronto que cada dia se aleja mas y mas, a 23 juegos y medio, y mordiendo el polvo Orioles de Baltimore a 42 juegos y medio, aquí las cosas dentro de este División, siguen iguanas ranas, solamente que Boston ha contado con buen pitcheo para afianzarse en primer lugar, mientras que Yanquis está adoleciendo de estos, pero de todas maneras lector aguantador aquí estas novenas Boston y Yaquis, pelearán por estar ahí, pues no se vislumbra novena alguna que interfieran, dentro de la División Central, INDIOS de Cleveland, siguen en pie de guerra y por ende son los “chilos”, Twins de Minnesota están a 8 juegos y medio, TIGRES de Detroit, quienes ya no asustan con sus rugidos a 12 juegos y medio, Medias Blancas de Chicago a 19 juegos y medio, el frio sótano lo ocupa la novena de Kansas City a 24 juegos de distancia, aquí lector aguantador, INDIOS llegará caminando a los primeros Play-Off, solamente con una mínima sombra de lo que pueda hacer Minnesota y Tigres, en la División Oeste, los Campeones de la pasada Serie Mundial ASTROS DE Houston ocupan el lugar de honor, pero Marineros de Seatled, bien pudieran arrimárseles un poco, pues están a solamente a 5 juegos, Oakland está a 7 juegos y medio, Los Angelitos a 15 juegos y medio, mordiendo el polvo, están los Rancheros de Texas a 23 juegos y medio, Ah!, los actuales Campeones de la pasada Serie Mundial, Astros a como han estado jugando, bien pudieran repetir color y acercarse a otro CLASICO DE OTOÑO, Esto es lo que se mueve hasta el momento dentro del Standing del beisbol “Gabacho” en liga Americana y punto…..A CARAY!!…QUE LOS BONOS DEL FUT-BOLISTA MEXICANO, HIRVIN “CHUCKY” LOZANO, SUS BONOS ESTAN ARRIBOTOTOTA….Asi es lector aguantador, tan es así que el “Muñeco Diabólico” después de su actuación en este pasado Mundial de Rusia 2018 y lo logrado en su oncena del PSV, sus BONOS, se fueron hasta el cielo, pues está cotizado en 30 millones de Euros, si para el valiente club que desee hacerse de sus servicios, pero espérate lector aguantador a las enchiladas, resulta que ahora que el club del PSV, cambio de Director Técnico el entrante Van Bommel , dijo que bien podrían recharse hasta 50 millones, que quiere decir con esto?, que el “Chucky” no está al momento transferible a ningún Club, mientras son peras, o manzanas, este (endemoniado) fut-bolistas salido de Tuzos del Pachuca, llegó al establo del PSV a prepararse para el arranque el próximo Torneo, Torneo que ya está a la vuelta de la esquina y punto….EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE QUE SE CELEBRAN EN COLOMBIA, HAY NUEVO RECORD EN LEVANTAMIENTO DE PESAS….Asi de sencillo fino lector, fue exactamente la mexicana Aremi Fuentes oriunda de Baja California que logró superar a la Colombiana que era poseedora del Record desde los Juegos Celebrados en Veracruz en el 2014, con 110 kilos, y ahora la mexicana logró levantar 114 kilos para imponer nuevo Record, además para llevarse el metal de Oro, uff y recontra uff, chulada de maíz prieto, plasmar este tipo de inofrmacion deportiva, se siente a todas margaritas que nuestros atletas sigan diciéndole al mundo que en México también hace aire y en veces ventarrones y punto…..

