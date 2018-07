Por: J. Francisco Castañeda R.

SE TAMBALEA LA CLASIFICACION DEL CLUB ALGODONEROS EN EL BEISBOL DE LIGA NORTE DE MEXICO….Asi de sencillo fino lector y mas aún cuando la novena que le pisa los talones, TIBURONES de Puerto Peñasco, Sonora, le aplico LA ESCOBA (si lector amable, los barrió) en esta Serie que se escenificó en el vetusto Estadio Don Andrés Mena Montijo, además del “zapato”, creo yo que ya está en igual circunstancia que nuestros agerridos Algodoneros de San Luis, en el último partido de esta humillante serie, tenemos que hacer mención lector aguantador, que el equipo de casa, realmente jugó como un equipo (llanero), lleno de errores, mal corrido de bases y sobre todo lector conocedor, que al manager tal parece que le circula la sangre muy despacio, resumiendo; ECOS Deportivos que tuvo la bella oportunidad de disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos acompañado de nuestro buen amigo “Beto” Rodríguez, pues simple y sencillamente, oíamos los comentarios por parte de algunos aficionados, que realmente la novena sanluisina, como que perdió ese empuje que demostró en series pasadas y no pa’donde hacerse lector aguantador, es cierto, ECOS Deportivos les quiere recordar a nuestros aguerridos Algodoneros, que AGUAS!!,ellos mismos saben que la Clasificación a los primeros Play-Off, es por puntuación y estaban hasta antes de esta Serie un juego arriba de sus verdugos en esta ocasión los TIBURONES de Puerto Peñasco, Ah!, por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas en donde nos dicen que el Club Algodoneros la próxima Semana estará recibiendo primeramente a los ROJOS de Caborca (jodido) y después a la novena de FRESEROS de San Quintín, entonces realmente ahora si que el equipo de casa necesitará de todo el apoyo de sus fieles seguidores, pues serán claves los resultados, o mejor dicho sea, las Series serán de TE VAS, O QUE QUEDAS, que quiere decir con esto?, que 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio, si es que se quiere seguir viendo un beisbol de mas categoría, pues tendrán los aficionados (tendremos) que ir y hacer mucho ruido en el inmueble de la Calle Segunda y Sonora, exacto lector conocedor, en el Estadio Don Andrés Mena Montijo, Ah!, como hacemos mención líneas arriba, para el Club Algodoneros, no les queda de otra mas que ganar, ganar, ganar y ganar, caso contrario…nos quedaremos sin ver lo mero emocionante que son los Play-Off, entonces ojalá y que los peloteros que conforman la novena de los Algodoneros, salgan en estas próximas series con ansias del triunfo y punto….QUE CROACIA LLEGO A LA GRAN FINAL POR SU ESFUERZO COLECTIVO, ASI LO MENCIONO EL DT ZLATKO DALIC….Uff y recontra uff, simple y sencillamente asi es lector aguantador, ni duda cabe de las palabras que dirigió el estratega del sorprendente equipo de CROACIA, a decir verdad los Croatas, se ganaron a la basta afición que ha disfrutado de este sorpresivo Mundial de Rusia 2018, esta oncena de CROACIA, llegó como una más que competiría, pues realmente los favoritos acaparaban los titulares de la prensa deportiva, mencionaremos solamente algunas, Brasil, Alemania, Argentina, Inglaterra, y Francia y ya lo vez lector conocedor, en donde están que no las veo, pues simple y sencillamente lo que está pasando en este Mundial, nos meros “Chilos” ue dicen que se saben una y otra mas dentro de estas competencias de alto nivel, pues se fueron con el canto de la sirena, o mejor dicho sea, con las tradicioanesl potencias, pero no contaban que son otros tiempos y que el balompié a nivel orbe, ya es otro SHOW en donde ahora estas potencias antes mencionadas, no les alcanzó para figurar y que bueno que esto esté sucediendo, pues también en otros lares, se juega ya un mejor fut-bol, y punto…..

Comentarios

comentarios