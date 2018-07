Por: J. Francisco Castañeda R.

A NUESTROS LANZADORES MEXICANOS EN GRANDES LIGAS, NO LES HA IDO DEL TODO BIEN, AHORA MIGUEL “MARICHI” GONZALEZ, QUEDARA FUERA CON MEDIAS BLANCAS, FUE OPERADO DEL HOMBRO….Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, cuando no nos llueve, nos llovizna, de por si acabamos aún no nos reponemos de la actuación que tuvieron nuestros “prietitos” en esta Justa Mundialista de la Copa de Rusia 2018, y ahora esto?, pero ni modo así es el abarrote, es parte del SHOW, entonces este lanzador que solamente tuvo actuacioln en tres ocasiones con su novena de Medias Blancas de Chicago, pues ahora estará fuera de los diamantes deportivos por haber sido intervenido quirúrgicamente de su hombro, que quiere decir con esto?, que este lanzador (derecho) nacido en la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, estará inactivo en lo que resta de la temporada y algo mas, se mencionó por ahí que su recuperación será lenta, calculando que estará fuera del club alrededor de un año y punto….FRANCIA Y CROACIA, A PUNTO DE ESCRIBIR OTRA HISTORIA DENTRO DE ESTE MUNDIAL DE RUSIA 2018….Asi de sencillo lector aguantador, será este próximo Domingo del mes en curso Julio, cuando se estén dando un agarrón de (poca madre) las oncenas de CROACIA Y FRANCIA, aquí lector distinguido, veremos de que están hechos los fut-bolistas Franceses, pues la oncena de CROACIA, ya demostró que desde su llegada a este Sorpresivo Mundial de Rusia 2018, desea todas costas, llevarse a su tierra la Copa de este Evento de Alta envergadura y tenemos que creerles,, pues los jugadores que conforman esta balanceada selección, lo garantizan, para ECOS Deportivos, legal, legal, mirando los videos en donde ha tenido acción esta selección y nos han sorprendido por su entrega y sobre todo, su persistencia en hacer bien las cosas, han batallado bastante, inclusive han estuvieron a punto de ser eliminados, pero esa entrega total del conjunto de Croacia, les ha dado la fortaleza necesaria para remontar los marcadores adversos, sino habría que ver su actuación contra Inglaterra, además para ECOS Deportivos es una de las oncenas en este Mundial, que se ha ido hasta los tiempos extras y a los tiros desde los once pasos, que quiere decir con esto?, que un servidor decidió no apostar, porque este próximo Domingo, sin lugar a la duda, saltarán al terreno de las acciones a rifársela en serio contra Francia quienes también cuenta con una defensa férrea, Ah! y con jugadores de mucha velocidad, pero…nota este pero de siempre lector amigo, CROACIA es una oncena que se ha ganado a ley la simpatía de los aficionados que sin lugar a dudas estará abarrotando el escenario en donde se desarrollarán las candentes acciones en donde la oncena ganadora, pues simple y sencillamente se estarán llevando el TROFEO de esta sorpresiva COPA MUNDIALISTA DE RUSIA 2018, Ah!, ECOS Deportivos ya decidió no apostar, mejor nos prepararemos una exquisita botana y nos refrescaremos con algunas (espumosas) y tranquilamente, disfrutaremos de las candentes acciones que estarán a la orden del dia en este partido de Toma y Daca y punto….QUE NUESTROS ALGODONEROS PERDIERON LA SERIE ANTE TIBURONES DE PUERTO PEÑASCO,….Asi de sencillo fino lector, escribo antes del tercero de la serie, pues solamente habrá que esperar, que cuando menos nos quitemos el zapato, si amable lector que cuando menos, nos quitemos el (zapato), ojalá, pues aún la escuadra sanluisina para ECOS Deportivos aún su calificación a la siguiente ronda, está colgada del alambre, ojalá y que nuestro buen amigo Martin Abril Gurrola, nos pase mas información, pues los aficionados se quejan que no se les informa de como está corriendo el agua en lo referente a la escuadra sanluisina y punto….

Comentarios

comentarios