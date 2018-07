Por: J. Francisco Castañeda R.

DESPUES DE 120 (FRAGOROSOS) MINUTOS DE UN FUT-BOL LLENO DE COLORIDO PURO, CROACIA VINENDO DE ATRÁS 2-1, DISPUTARARA LA GRAN FINAL CONTRA FRANCIA DE RUSIA 2018….Uff y recontra uff, a decir verdad lector aguantador, este partido dentro de Semifinalistas de esta Copa Mundialista que estuvo plagada de sorpresas, Croacia demostró que traía deseos de disputar otra final , que no lo hacía desde 1998, que quiere decir con esto?, que AGUAS!, pues esta oncena se viene creciendo desde que llegó a Semifinales a base de los tiros desde los once pasos, oye lector aguantador para que a ECOS Deportivos le haya gustado este partido que realmente fue como una Final adelantada, pues CROACIA perdía un gol a cero, pero ese empuje que demostró a lo largo de esta multicitada Copa Mundialista de Rusia 2018, jamás lo abandonó, es más me atrevo a decir que Inglaterra pensó que el gol anotado dentro de los primeros minutos del primer tiempo, le bastaría, así que siempre buscó el repliegue y eso creo yo, fue el factor para que los jugadores de Croacia se crecieran buscando el empate, empate que después no tardo en los botines del incansable jugador Perisic, ya con los cartones a un gol por bando, Croacia como lo demostró en todos sus encuentros anteriores, no bajó bandera y apedreo en la parte complementaria la portería del arquero Pickeford arquero que a decir verdad se portó valiente durante todo el partido, para que te des una idea clara lector amigo, deja te paso al costo que si no tuviste la bella oportunidad de presenciar este encontronazo, uff y recontra uff, realmente te perdiste de uno de los mejores partidos dentro de este Mundial de Rusia 2018, fueron 120 minutos de fragoroso fut-bol, pero un fut-bol fino lector de categoría, con muchas llegadas y roces fuertes y para un fut-bolistas que logró aguantar el trajinar de 120 minutos, otra vez, Uff y recontra uff, (mis respetos), entonces lector aguantador, ECOS Deportivos que se sabe una y otras más dentro de este jueguito, no le van a quitar de la mente, que fue una final adelantada, con decirte lector amigo, que nuestro favorito FRANCIA para que se lleve otro Título más de Copa del Mundo, ya viendo la actuación de CROACIA, está caramba, tendremos que consultarlo con la almohada, si le apostamos unos 200 pesillos o simplemente miramos tranquilamente el partido, Ojo fino lector, ECOS Deportivos dice…que dice ECOS Deportivos?, que si la oncena de CROACIA, hace el partido como lo hizo contra Inglaterra, tendremos una oncena estrenando el Titulo del Mundial de Rusia 2018, Francia es marcada como favorita, pero, nota el entrometido pero de siempre lector conocedor, a como se han dado las sorpresas dentro de esta multicitada Copa Mundialista de Rusia 2018, uff y recontra uff, mejor así la dejamos de ese tamaño y punto…..QUE EL SILBANTE MEXICANO CESAR RAMOS, ESTA DENTRO DE LOS PROBABLES PARA QUE PITE LA GRAN FINAL, O DE PERDIS EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR….Asi de sencillo, este árbitro mexicano figura entre los nombres que maneja FIFA, entonces en las próximas horas se sabrá si César Ramos, tendrá el honor de colarse entre los silbantes (gallones), ojalá ya de perdis que se mencione que algo sacó México en este Mundial, ya que nuestros fut-bolistas que nos representaron, nos volvieron a dejar soñando, Ah!, eso si; soñando en grande, pues en los mentideros deportivos, hasta nos hacían creer que lograríamos vencer el (fantasma) del Quinto Partido…SI CHUY!!….Nuestro espacio se amachó, entonces mejor te invito lector aguantador el día de mañana, a otro comentario más….Dios mediante y punto…..

