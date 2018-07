Por: J. Francisco Castañeda R.

BELGICA CAYO CON LA CARA AL SOL ANTE FRANCIA 1-0 DENTRO DE SEMIFINALES DE LA COPA MUNDIALISTA DE RUSIA 2018…..Asi fue lector aguantador, no antes de haber demostrado del porque llegó hasta los Cuartos de Final de este sorpresiva Copa de Rusia 2018, a decir verdad dentro de los primeros 45 minutos, hizo ver su suerte a los Franceses, quienes se salvaron de recibir gol, ni duda cabe que lo realizado por esta escuadra de Belgica, sin lugar a la duda, estará levantando buenos comentarios y es que desde hace varios años este Club había convocado a emprender un proyecto de años para buscar lo que ahora encontró esta oncena de Belgica, figurar dentro de las grandes potencias, ECOS Deportivos se dio a la tarea de analizar en lo que ha venido trabajando este club, llegando a la conclusión que merecidamente alcanzaron el haber llegado a los Cuartos de Final, para un servidor que tuvo la bella oportunidad de disfrutar de este cotejo, simple y sencillamente dentro de los 90 minutos de acción, la balanza en los primeros 45 minutos estaba a favor de Blegica, pues llegaron en par de ocasiones con bastante peligro, solamente que el arquero sacó el esférico ya cuando algunos aficionados habían cantado el gol, a decir verdad Francia ganó con el gol de S. Umtiti, pero con el rosario en la mano, que quiere decir con esto?, que cuando se planea debidamente un Proyecto, este debe de dar el resultado esperado y esto fue lo que planeo este Club de Belgica, en cambio aquí en nuestro querido México, mal se contrata a un Director Técnico, cuando en pocos meses los cronistas y aficioandos “Villamelones”, piden la cabeza por los malos resultados, te aseguro lector aguantador, que ahora que saldrá el “Matemático” DT del TRI Juan Carlos Osorio, ya empezaron a salir los “Zoplilotes” en busca de su presa, en esta ocasión en busca de ser nombrado DT del TRI, con decirte que hasta este señor que me cae bien a mi, si lector fino, HUG-GOL, ya mencionó abiertamente que quiere ser el nuevo DT de la Selección Mexicana, pero Hugo Sánchez ya tuvo su oportunidad al igual que el “Bravucón” de Miguel Herrera, es justo y necesario que ahora que ya Salió el señor Necio de María, (perdón, Decio de Maria) y que entrará el nuevo directivo, cargo que recayó en la persona de Yon de Luisa, pues ojalá y voltee a ver al gran Técnico que demostró ser, Exacto lector sagaz, al “pelado” Matías Almeyda, conoce de fut-bol y sobre todo, sabe tratar al fut-bolista, sino habría que preguntarles a los jugadores del Campeonisimo Chivas Rayadas del Guadalajara, regresado a este pasado encuentro entre Francia y Belgica, mis respetos a esta oncena, pues se entregó y por mala fortuna, no llegó a la gran Final, pero el esfuerzo lo demostró en su participación en este Mundial de Rusia 2018, entonces, habrá que esperar el resultado del partido de hoy Miércoles 11 de Julio entre las oncenas de Inglaterra y Croacia, ECOS Deportivos se queda con Inglaterra para que la Gran Final de esta sorpresiva Coipa sea entre Francia e Inglaterra, y lógico lector aguantador, CAMPEON DE ESTE MUNDIAL 2018 DE RUSIA, Sera FRANCIA y punto….BIEN POR LOS LANZADORES MEXICANOS, LUIS CESSA Y GIOVANI GALLEGOS….Si lector aguantador, le dieron a su equipo Yanquis de Nueva York el triunfo sobre los alicaídos Orioles de Baltimore al son de 10 carreras contra 2, Luis Cessa lanzó 6 sólidas entradas en donde no aceptó carreras, luego entró al quite el relevo Giovani Gallegos lanzando tres entradas, aceptó par de rayitas producto de un home- ru, pero no se que “diablos” pasó que Cessa y Gallegos, fueron bajados a la Sucursal de Yanquis y punto…..

