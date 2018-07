ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

EN ELECTRIZANTE JUEGO DE PELOTA, NO APTO PARA LAS PERSONAS QUE LES FALLE ESE APARTITO QUE LE LLAMARON CORAZON, (BRAVOS) SE IMPUSO A GRIZZLIES 5-2 EN MARATONICO PARTIDO DE 10 ENTRADAS….Uff y recontra uff, por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas en donde nos señalan que estas novenas que se disputan la supremacía del Beisbol Municipal de Primer Fuerza GRIZZLIES y BRAVOS, se trenzaron en férrea lucha por conseguir el triunfo que los acercaría a ceñirse la Corona del beisbol municipal, a decir verdad lector aguantador, realmente demostraron del porque están disputando el trofeo de este beisbol, los managers de ambas escuadras, se defendieron con todo, echaron mano de todos sus conocimientos al grado tal lector distinguido que tuvieron que jugarse 10 trepidantes episodios llenos de buenos lances que disfrutaron a placer los partidarios de estas novenas involucradas en esta Gran Final, como mencionamos líneas arriba, se tuvieron que emplear a fondo los contendientes para definir el resultado, que quiere decir con esto, que esta Final dentro de su torneo oficial de liga de Beisbol de Primera Fuerza Municipal, se está jugando entre GRIZZLIES Y BRAVOS con todo, o mejor dicho sea, ha sido de mucha entrega por parte de los involucrados, con este resultado, BRAVOS da un paso firme para agenciarse el TITULO de nuestro mejor beisbol de primera fuerza, pero…nota el pero de siempre, nadie, absolutamente nadie, puede decir esta boca es mia, pues hemos mencionado a lo largo de algunos comentarios que GRIZZLIES es equipo de experiencia en este tipo de confrontaciones y todo, absolutamente todo puede suceder, pero será mejor esperarnos al siguiente encuentro entre estas novenas y después comentar, pero lo que si es cierto, que estas escuadras lo han dejado todo en pos del triunfo dentro del terreno de juego y punto…..HOY EL PARTIDO DENTRO DE SEMIFINALES DE LA COPA MUNDIALISTA ENTRE FRANCIA Y BELGICA, SERA DE TE VAS O TE QUEDAS….Ecacto fino lector, a esas alturas del partido no hay de otra, para el perdedor, ya no hay mañana, entonces este partido entre Francia y Belgica, creo yo estará al rojo vivo, por un lado para la mayoría de los aficionados a este deporte de las patadas, FRANCIA debe de dejar fuera de la jugada a BELJICA, pero como se ha venido desarrollando este Mundial de Rusia 2018, uff y recontra uff, ya nada está seguro, sino habría que echarle un vistazo que las potencias fut-boleras que al arranque de esta justa Mundialista, se marcaban como los favoritazos, ECOS Deportivos quisiera saber en donde quedaron las escuadras de BRASIL, ALEMANIA, ESPAÑA, SUCIA y párale de contar dijera Manuelito Rodríguez Shimada, entonces no hay más que esperar que estas oncenas salgan al engramado y den todo lo que traen en la (mochila), a decir verdad para ECOS Deportivos la escuadra con muchos jugadores jóvenes y otros que pasan por un momento fenomenal, si lector aguantador nos referimos a FRANCIA, simple y sencillamente batallará un poco pero Bélgica debe de decirle bay, bay a sus aspiraciones de llegar a la gran final, Ah, de una buena vez deja te digo lo que piensa ECOS Deportivos, que la gran final de esta Coipa Mundialista de Rusia 2018, la estarán disputando las escuadras de FRANCIA E INGLATERRA, oye lector amigo, estos son los favoritos de ECOS Deportivos, saca los tuyos y rífate algunos (Biyuyos), no le saques fino lector éntrale a los (cocolazos) y punto…Nuestro espacio se niega rotundamente a seguir, entonces solamente dejamos para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo, en esta ocasión será para nuestro buen amigo Rigo (ladrillo) Cañez, quienes nos visitó en donde elaboramos nuestra leidísima columna de ECOS Deportivos y punto…..

