Por: J. Francisco Castañeda R.

URUGUY CON TODO Y SU ESFUERZO DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO, CAYO ANTE FRANCIA EN CUARTOS DE FINAL DE LA COPA MUNDIALISTA DE RUSIA 2018….Asi de sencillo lector aguantador, a decir verdad, ECOS Deportivos siguió muy de cercas el accionar de los “Charruas”, es mas le gustó el parado del estratega con que el que se enfrentó a sus adversarios, solamente que en este pasado encuentro contra Francia dentro de los cuartos de Final de esta Sorpresiva Copa Mundialista, no contó con su goleador Edinson Cavani, el mismo fut-bolista que hacia el UNO DOS con Luis Suárez, desgraciadamente no salió de la lesión y por ende no alineo, ECOS Deportivos que esperaba un encuentro a morir, pues simple y sencillamente Francia fue el amo y señor dentro del engramado, si lector aguantador a pesar de que los “Charruas” lucharon a morir, desgraciadamente, no les alcanzó el tiempo y terminaron cayendo por un marcador de dos goles a cero, que quiere decir con esto?, que Francia con este triunfo, es el primero en montarse a la siguiente ronda de SEMIFINALISTAS de esta estrujante y sorpresiva, ni modo así es este jueguito de las patadas que a los expertos le dieron por llamar fut-bol, Ah!, quien sabe cómo terminaría el partido entre las escuadras de BRASIL y BELGICA, escribo antes de que terminara, dentro de los 45 minutos se estaba fabricando una sorpresa más, si lector aguantador el partido se encontraba a favor de BELGICA 2 goles a 0, si así terminó este cotejo, pues simple y sencillamente cayó otra oncena marcada como favorita para llevarse este multicitado Mundial de Rusia 2018, Ah!, esto que está sucediendo dentro de esta Copa Mundialista, es para que aprendan los aficionados y cronistas “Villamelones” que hablan por hablar, que no dan margen a que todo puede suceder en cualesquier competencia deportiva y punto…..ALGODOLNEROS DE SAN LUIS OCUPAN EL CUARTO SITIO DEL STANDING DE LIGA NORTE DE MEXICO….Asi es lector distinguido de ECOS Deportivos, nuestros aguerridos Algodoneros de San Luis, están hasta el momento en el cuarto sitio de esta peleada campaña beisbolera de Liga Norte de México, que quiere decir con esto?, que el equipo de casa, tendrá que meter el acelerador a fondo, esto, si es que desea hacerse presente en los primeros play-off, pues tenemos que recordarles a los integrantes de este Club, que pasaran las cuatro escuadras con mejor puntuación obtenida en sus dos etapas, también tenemos que recordarle al equipo de casa, que dentro de la primera Vuelta, terminaron mordiendo el polvo, entonces ahora que libran serie contra la novena del equipo INDIOS de Tecate, B.C., tendrán que subir de posición dentro del Standing Final, pues en la actualidad como hacemos mención líneas arriba, ocupan el cuarto lugar, entonces no hay de otra mas que ganar, ganar y ganar y punto….EL LANZADOR MEXICANO YOVANI GALLARDO, AGARRO SU TERCER AIRE CON SU NUEVO EQUIPO RANGERS DE TEXAS, ACABA DE GANAR SU TERCER PARTIDO EN FILA INDIA….Asi e lector amable, este lanzador un tanto veterano, sin lugar a dudas que llegó con suerte a esta novena de los Rancheros de Texas, acaba de ganar su tercer partido a la escuadra de Tigres de Detroit, lo bueno de esto, es que estos triunfos es para aumentar su record personal, pero su escuadra nada tiene que hacer en esta campaña dentro de la División Oeste de Liga Americana, pues los Rancheros Ocupan el frio sótano a 15 juegos y medio de los punteros Astros de Houston, bien por el lanzador mexicano, a decir verdad lector amable, tal parecía que el retiro llamaba a YOVANI, pero ahí está el lanzador Azteca, echándole los kilos y punto….

Comentarios

comentarios