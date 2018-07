Por: J. Francisco Castañeda R.

LA SELECCIÓN “CHARRUA” URUGUAY POSIBLEMENTE NO CONTARAN CON SU GOLEADOR CAVANI CONTRA FRANCIA…Uff y recontra uff, a decir verdad fino lector, realmente seria un perdida bastante grande, pues este jugador Cavani y Luis Suárez, son los que hacen el Uno-Dos de esta selección, que quiere decir con esto?, que el alto mando de los “Charruas”, tendrá que analizar muy a fondo, quienes encaja en este partido del dia de hoy dentro de los Cuartos de Final de este sorpresivo Mundial de Rusia 2018, aunque Edison Cavani ha estado llevando a cabo cierto entrenamiento leve,no quiere decir que este apto para formar parte del once que mandará a la cancha el DT de Uruguay, entonces todo parece indicar que Francia tendrá un peligro menos dentro del engramado por lo cual, tendrá mas probabiidad de sacar los tres puntos que los ponga en camino para acercarse a la recta final de esta Copa Mundialista 2018, pero será mejor esperar y ver que si realmente Cavani no alineará, las probabilidades de hacerlo, son mínimas pero en fin probabilidades, ECOS Deportivos asegura que este partido, será uno de los protagonistas de los programados dentro de los cuartos de final y punto…..ALGODONEROS DE SAN LUIS EMPATARON LA SERIE ANTE LOS CAMPEONES (MARINEROS DE ENSEANDA),….Asi es lector aguantador, escribo antes del tercer y definitivo partido, ojalá y que los hilos invisibles del destino, hayan guiado por el sendero del triunfo a nuestros aguerridos Algodoneros, aunque tenemos que reconocer que los peloteros que conforman la novena de Marineros, desde el arranque de la actual Edicion del Beisbol de la Norte de México, han estado peleando fuertemente, lógico lector aguantador, esperando retener su Campeonato, pero será mejor esperar la caída de las hojas y después comentar con bases firmes, Ah!, después de esta Gira contra Marineros, la novena del Club Algodoneros estará librando serie contra la novena de INDIOS de Tecate, Baja, California, Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 del mes en curso, ojalá y que los ahijados del INg. Paco Ochoa, le traigan a su regreso a nuestro querido San Luis buenas nuevas, pues los aficionados que aman y respetan esta disciplina deportiva, lo están esperando y punto….EL PELOTERO MEXICANO QUE VISTE LA CAMISETA DE PADRES DE SAN DIEGO, ACABA DE PEGAR SU HOME RUN NUMERO 17…Uff y recontra uff, a decir verdad lector aguantador, ya era hora de que este pelotero fortachón nos haya deleitado con otro estaazo de vuelta entera, ya tenia sus días en que los lanzadores de grandes ligas, le habían quemado la (garroch), lo bueno de todo esto, es que ya despertó con su “bambinazo” de cuatro esquinas número 17, aunque de todos modos su novena cayó ante la escuadra de los otrora campeones Atléticos de Oakland con un marcador final de 4 carreras contra 2, el pelotero mexicano en 25 partidos en el beisbol de grandes Ligas con Padres de San Diego 231-17 home-riun, con 41 carreras mandadas a home., que quiere decir con esto?, que hay que tomar en cuenta que su actual equipo, es una novena de tabla media cuando mucho, pero en fin lector aguantador esto que está logrando el novato mexicano, es para que se le tome en cuenta, ojalá y que el nacido en la bella Guadalajara, siga desforrando pelotas con PADRES de San Diego, pues hasta el momento, es el que manda tocar las rancheras en ese departamento de los palos de vuelta entera y punto…Nuestro espacio, hasta aquí, mejor te invito lector amable el dia de mañana a otro comentaio mas….Dios mediante y punto…….

