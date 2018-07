Por: J. Francisco Castañeda R.

QUE EL (10) DIEGO ARMANDO MARADONA, QUIERE SER EL D,T. DE ARGENTINA, AH!!, Y QUE LO HARA (FREE)….Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, ahora cuando el presente Mundial de Rusia 2018, está llegando a su etapa de Cuartos de Final, empezarán a salir otras sorpresitas, lógico todas relacionadas a esta justa Mundialista, para muestra ya salió este (Habladorcito) ex – fut-bolistas, en su última rueda de prensa Maradona hizo mención que le dolió mucho ver como su oncena habia sido eliminado de este Mundial, hizo hincapié de que en un TRIX, desapareció lo que con gran esfuerzo se construyó alrededor de la selección, es por eso, el ex –Astro Argentino anotador del gol de la mano de Dios, ofreció sus servicios como estratega de la selección Argentina, Ah!, y FREE, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador que las sorpresitas en una u otra forma, seguirán apareciendo en este evento de Gran Envergadura, oye lector aguantador, echándole una miradita a lo que ha hecho el 10 de Argentina, miramos que ya tuvo a su mando al seleccionado de Argentina, exactamente dentro del Mundial de Sud Africa 2010 en donde la oncena de Alemania los mandó a casa por goleada de 4-0 dentro de los cuartos de Final, pero como hacemos mención párrafo arriba, ahora que este Mundial de Rusia 2018, está en su fase de cuartos de Final, pues ya los (Buitres) empiezan a salir, buscando acomodarse dada la pobre actuación de sus representados en este Mundial, iguaito pasa en este nuestro querido México, dado que al TRI se le volvió a aparecer el FANTASMA del Quinto Partido y se quedó suspirando por llegar y que ahora será cuestión de días para que la Federación Mexicana de Fut-bol, le diga la terrorífica frase de COMES Y TE VAS al “Matematico” DT del TRI Juan Carlos Osorio, pues ya por ahí alguien salió a decir que el nuevo nombramiento para el TRI, deberá ser un Técnico Mexicano, y tu ya sabes quién fino lector se apuntó, pero ECOS Deportivos ya tiene su “gallo”, y es nada mas que el “Pelado” Matias Almeyda para que sea el nuevo DT del seleccionado Mexicano, conoce de fut-bol y sobre todo que quiere a nuestro país y punto….ANALICEMOS UN POCO LO QUE HA DEJADO ESTE MUNDIAL DE RUSIA 2018 ENTRE SELECCIONADOS Y AFICIONADOS MEXICANOS…Lo que descubrimos a grandes rasgos, es primeramente el desencanto que sufrieron los aficionados de hueso colorado a este deporte de las patadas, si que el FANTASMA del Quinto Partido, aún lo traemos encima, no se pudo lograr el objetivo una vez más, también pudimos ver, que existió el descontento de algunos jugadores ver la forma en que el “Matemático” los dirigió, además de que algunos se quedaron sin ver acción, mencionaron algunos que fue mucha la preparación para no haber logrado el objetivo, además para ECOS Deportivos, la prensa deportiva, cuando se ganaron los dos primeros desafíos ante Alemania y Corea del Sur, echaron a volar las campanas sin tan siquiera haber ganado nada, los aficionados habidos de buenos resultados, pues se la creyeron y el despertar del sueño, pues dolió demasiado cuando SUECIA nos pasó por encima 3-0 y ya en los cuartos de Final, siguió la otra decepcion cuando los Brasileños nos dejaron fuera de este Mundial al derrotar al TRI, dos goles a cero, Ah!, pero las cosas caen por su propio peso, y ahora pues todo mundo anda que no lo calienta ni el sol, pero eso nos pasa por no entender que si realmente se conformó un TRI peleador, si que se conformó, pero para echar las campanas al vuelo, PUES NO!, aún a nuestro balompié mexicano, entiéndalo por favor, está en pañales a comparación de otras potencias y colorín, colorado, de este sueño….se ha despertado y punto…..

