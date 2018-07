Por: J. Francisco Castañeda R.

DENTRO DEL “TRI” APARECIO NUEVAMENTE EL MALDITO (FANTASMA) DEL QUINTO PARTIDO ANTE BRASIL….Asi fue lector aguantador, esto ya se vislumbraba, exacto lector conocedor, desde la goleada de 3-0 ante la escuadra de Suecia, a decir verdad, ya el TRI había logrado par de triunfos, el más importante ante la escuadra de Alemania 1-0, después ante un Corea del Sur 2-1, muy sufridos, (si tu quieres lector aguantador , podríamos decir que con el rosario en la mano), entonces creo yo, ya habían hecho lo de Mundiales anteriores, pasar a los Octavos de Final, he aquí en el partido ante la escuadra de Brasil en donde se peleó por pasar a los cuartos de final, en donde la (puerca torció el rabo), como siempre el (fantasma del maldito quinto partido), apareció nuevamente, para ECOS Deportivos, tal parece que este (fantasma) nuestra selección, lo trae tatuado en la piel, aunque aparentemente se le jugó a Brasil al tú, por tú, pronto llegó la amarga realidad, cayó el gol de Neymar, gol que realmente hizo que nuestros “prietitos” quisieran reaccionar, pero hay que ver la realidad, la escuadra Brasileña, tenía controlado el partido, desafortunadamente, el “Chucky” Lozano, Javier “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado y Miguel Layun, que se animaron a disparar al arco de los Brasileños, traían la puntería rumbo a “Chalma” y simple y sencillamente, así no se puede, después en una descolgada por la banda izquierda, en una triangulación de Brasil, cayó el segundo gol, ya para entonces, nuestros atacantes se dedicaron a querer penetrar la férrea defensa de los Brasileños, entonces no hay que culpar a los jugadores, ni mucho menos al “Matematico” DT del TRI Juan Carlos Osorio, hicieron lo que realmente estuvo a su alcance, solamente que frene a ellos tenían a un gran rival, rival que siempre ha sido el “Coco” de Nuestros “Prietitos” en estas justas deportivas de alto nivel, resumiendo…Jugamos bien, pero perdimos como siempre, Ah!, para algunos cronistas deportivos y seudo aficionados de por allá de la ciudad de los palacios, si de esos que critican y hablan, nomás por hacerlo, les decimos que ahora cuando México le gano a los Alemanes y a Corea, querían que a Juan Carlos Osorio, se le hiciera una estatua y ahora que perdieron, pues que lo corran, si te digo fino lector, que estos señores salen con cada “burrada”, que al menos ECOS Deportivos, no sabe ubicarlos, por último, el TRI, estaba fuera desde que perdió contra Suecia, solamente que nuestros amigos los Coreanos, les hicieron la valona…pero, no pasa nada, simple y sencillamente pasó lo que cada cuatro años ha pasado y punto…..DINAMARCA DIJO ADIOS A LOS CUARTOS DE FINAL, CAYO ANTE CROACIA 2-1 EN SERIE DE PENALTIS…Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, que siguen dándose las sorpresas en este Mundial de Rusia 2018 y ahí parara, no señor, habrá mas sorpresas, como otra que acaba de pasar, ESPAÑA mordió el polvo ante los anfitriones de RUSIA, también en serie desde los once pasos, por lo pronto, ECOS Deportivos tiene esperanzas a que alguna de sus oncenas lleguen a la gran Final y ganarse unos 200 pesillos, si apostamos a que Brasil llegaría al igual que Uruguay de Luis Suárez, entonces estas oncenas están en la pelea y punto…..QUE EL PROXIMO DT DEL “TRI” DEBE DE SER MEXICANO, ASI LO MANIFESTO MANUEL LAPUENTE…Asi de sencillo lector aguantador, pues sin lugar a dudas, ya los directivos de la Federación Mexicana están preparándole la frase célebre a Juan Carlos Osorio de (COMES Y TE VAS),entonces quizás el “Piojo” Miguel Herrera, este haciendo fila ya, para ECOS Deportivos ahora con los (cambios) a nivel política, también deben los directivos de la (FMF) de ir pensando en alguien como el “Pelado” Matias Almeyda, pero esperemos mejor por quien se deciden y punto Ah!, mil disculpas que por error de (dedo) mandamos otra columna…..

