Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

EXISTE MALESTAR GENERAL ENTRE LOS AFICIONADOS DE CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA…Asi es lector aguantador, todo esto, a raíz de las decisiones que tomaron los directivos del conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, por un lado los fieles seguidores de CHIVAS, no aceptaron la salida de Oswaldo Alanis y ahora la posible salida también de Rodolfo Pizarra y para acabarla de amolar, la renuncia o corrida si tu quieres fino lector del estratega Matías “Pelado Almeyda, quien sabe en dónde va a parar todo esto, el caso es que al equipo del pueblo, cuando no le llueve, le llovizna, con decir lector aguantador que ya muchos aficionados que simpatizan con la oncena tapatía, han estado invitando en redes sociales a demás simpatizantes de CHIVAS, para que no asistan al estadio CHIVAS, además para completar su protesta, que no se compren artículos que se relacione a esta oncena tapatía, todo esto lo manifiestan por no estar de acuerdo con las malas decisiones que han estado tomando los directivos del rebaño sagrado, a decir verdad todo lo malo se le está viniendo encima a esta gran Institución Deportiva, en donde va a parar, uff y recontra uff, creo yo que hasta se esté pensando en cambiar de dueño esta Institucion reconocida a nivel Mundial, aunque el señor Jorge Vergara es muy hábil en los negocios, pues en esta ocasión, ha estado batallando para cumplirles a los fut-bolistas con su bono cuando fueron capeones de Copa y Campeones de Liga, ECOS Deportivos que se considera territorio del conjunto de la bella perla tapatía, reconoce el mal momento dentro de lo económico que gira alrededor de CHIVAS, pero también está completamente seguro que la sangre no llegará al río, o mejor dicho sea, CHIVAS saldrá del atolladero en que se encuentra, porque esta Institución es y será siempre estandarte del fut-bol mexicano, pues es y será siempre el conjunto del pueblo, la oncena que alberga en su seno a puros fut-bolistas mexicanos, y esto realmente lector amigo, quiérase o no, es la grandeza de CHIVAS, entonces comprendemos a los fieles seguidores, pero muy dentro, ellos mismos saben que no abandonaran al equipo de sus amores y punto…..LA ONCENA MEXICANA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO ESPERANZAS DE TULON, SE IMPUSO A LA ONCENA DE CHINA POR 3 GOLES A UNO….Asi de sencillo lector aguantador, con este resultado, los ahijados del “chima” Ruiz, se acercan a su posible clsificacion a los cuartos de final de este emociónate Torneo Esperanzas de Tulón, el partido lector aguantador estuvo dentro de los primeros 45 minutos muy disputado, aunque la oncena de CHINA fue la que anotó primeramente el gol de la quiniela, después el conjunto mexicano, reaccionó y emparejó los cartones a un gol por bando, ya dentro de la parte complementaria, nuestros “Prietitos” ya mas organizados, se adueñaron por completo del esférico, cosa que les rindió frutos pues tuvieron la bella oportunidad de anotar par de “peptinos” para poner un claro marcador de 3 goles contra 1, entonces como mencionamos párrafo arriba, la selección mexicana, casi, casi tiene su boleto a los cuartos de final, ECOS Deportivos asegura que el “Chima” Ruiz, meterá a su oncena a pelear por el Título de este Tradicional Torneo Esperanzas de Tulón y punto…..HIRVIN “CHUCKY” LOZANO, ESTA DENTRO DE LOS MEJORES FUT-BOLISTAS QUE SELECCIONA LA REVISTA (WORD SOCCER)….Asi es lector fino, el mexicano Hirvin “Chucky” Lozano, quien milita en la actualidad con la oncena del PSV Eindhoven, que quiere decir con esto?, que este fut-bolista a como se ven las cosas, se estará echando al hombro a la selección, aquí fino lector tenemos que hacer mención que el “Chucky” Lozano no necesariamente tenemos que esperar que sea el quien saque la cara por el TRI, tienen que compartir responsabilidades y jugar en conjunto y punto…..

