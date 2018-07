“ECOS DEPORTIVOS”

Por: J. Francisco Castañeda R.

PARTIDO DE TE VAS, O TE QUEDAS, ENTRE EL “TRI” DE JUNA CARLOS OSORIO Y LA ESCUADRA DE BRASIL….Uff y recontra uff, ni modo fino lector, hoy por la mañana, se estará llevando a cabo este esperado encuentro entre el seleccionado mexicano contra Brasil en donde la oncena ganadora, pues seguirá en la (brega) por llegar a la disputad del Titulo de esta Copa Mundialista de Rusia 2018,la mayoría de los aficionados que conocen un 16 de este jueguito del Fut-bol, la neta camioneta, están dando como favoritos a la escuadra Brasileña y es lógico lector amable, pues realmente en el papel dentro de los Mundiales, nada tenemos que abogar a favor de nuestros “Prietitos”, en cambio los Brasileños si han probado la miel de ser Campeones Mundiales en estas justas de gran envergadura, Ah!, pero así llegaron los ahijados del “Matemático” Juan Carlos Osorio ante la escuadra de Alemania y ya lo vez lector conocedor, y la selección mexicana, logró dar tremenda zancadilla a los Alemanes al vencerlos un gol a cero, entonces aquí también les caería a los Aztecas dar otra sorpresita, al fin y al cabo este Mundial de Rusia 2018, es el pan nuestro de cada Dia si ha estado plagado de (Sorpresitas), entonces ahora es cuando “Chile” Verde, le haz de dar sabor al caldo, ojalá y que el “Matemático”, cambie el parado del equipo, pues el que presentó ante el seleccionado de Suecia, (ni fu, ni fa), ARGENTINA, PORTUGAL Y ESPAÑA, QUEDAN FUERA DEL MUNDIAL….Esto es para que aprendan los que no saben, si de esos seudo aficionados que se dejan ir con el canto de la sirena, de esos aficionados, que cuentan los pollos, antes de que nazcan, FRANCIA, demostró que viene por todas las canicas en este sorpresivo Mundial, dio cuenta de los ahijados de Lionel Messi al derrotarlos con un marcador bastante peleado de 4 goles contra 3, aquí lector aguantador, el goleador de Argentina la “Pulga” Messi, su actuación paso sin pena ni gloria en los partidos que debería de haberse echado la oncena al hombro, que quiere decir con esto, que la “pulga”, no ha logrado (saltar) en los Mundiales, que es un jugador de Liga y punto. En otro resultado los ahijados de Cristiano Ronaldo, PORTUGAL, también quedó a la orilla del rio, pues sus adversarios de URUGUAY, los derrotó 2 goles contra 1, en otro resultado: en tremendo partido entre la selección de los organizadores de este Mundial, RUSIA logró pasar a los cuartos de Final, al imponerse en serie de Penaltis a los favoritazos del conjunto de ESPAÑA, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, que este Mundial está plagado de sorpresas, entonces que mami, verdad que nuestros “Prietitos” ahora que se enfrenten al seleccionado de BRASIL, bien pudieran repetir color, tal y como lo hicieron contra Alemania?, YES en inglés, We en Francés y agugui dijera Juan Valenzuela en mexicanpan de las tunas, entonces ahora es cuando “Chile” verde le haz de dar sabor al caldo, o lo que vendría a ser lo mismo, ahora es cuando al fut-bolista mexicano debe de saltar al engramado a defender con hombría la camiseta verde, porque después no se vale andar llorando, lo que no pudieron defender como hombrecitos que son y punto….ALGODONEROS DE SAN LUIS, EMPATAN LA SERIE ANTE MARINEROS DE ENSENADA, Asi fue lector aguantador, escribo poco antes del partido decisivo, ojalá y que hayan logrado el triunfo el equipo de casa, lo necesitan urgentemente, Ah!, se estarían metiendo dentro de los primeros lugares del Standing de esta candente Edicion del Beisbol de Liga Norte de México, nuestro espacio CHULUM!, mejor te invito lector amable el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto……

