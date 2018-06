ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

ALGODONEROS DE SAN LUIS, LLEGAN EMPATADO 1-1 CONTRA LA ESCUADRA DE INDIOS DE TECATE, B.C….Asi es lector aguantador, escribo antes del partido decisivo ojalá y que los hilos invisibles, hayan guiado a nuestros Aguerridos Algodoneros por el sendero del triunfo, triunfo que necesitan, pues ya se juegan los partidos dentro del rol de la Segunda VUELTA y hay que señalar que el equipo de casa, necesita terminar esta segunda Vuelta dentro de los primeros lugares, caso contrario, Uff y recontra uff no quisiera ni pensarlo, exacto lector conocedor, estaríamos hablando de que nos quedaríamos como los novios de rancho, (vestidos y alborotados), y eso no estaría nada bien para el entusiasta Ing. Paco Ochoa, lógico lector aguantador, pues dentro de los Play-off, es donde los empresarios rescatan unos pocos de dineros que se invierten en tener un equipo de Beisbol, además que caray, ni a nosotros como aficionados, nos convendría, porque?, porque simple y sencillamente lector aguantador, aquí en nuestro querido San Luis, los fieles aficionados a este deporte que le dieron por llamar REY, pues simple y sencillamente no tendríamos la bella oportunidad que nos ofrece la dirctiva de contar con un deporte netamente familiar, entonces esto lector amigo, algunos seudo-aficionados, no lo miran así, entonces no hay de otra mas que seguir apoyando a los directivos que arriegan su dinero para que este nuestro querido San Luis tenga un espectáculo digno de toda la familia, entonces Viernes, Sábado y Domingo, tendremos mas beisbol de Liga Norte de México, estarán visitándonos los actuales Campeones de la Norte de México, exacto lector amable, visitaran el inmueble de la calle Segunda y Sonora, la novena de MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada, entonces habrá que ir al Andrés Mena Montijo y apoyar con todo al Club Algodoneros de San Luis, Ah!, y prepárate aficionado amigo, a unirte a los cientos de aficionados para que el ruido que se hace en el inmueble de la segunda y Sonora, sea estruendoso, si que se escuche desde AQUÍ, HASTA ALLA, por lo pronto nuestros buenos amigos el Beto Rodriguez, Alan Zavala y ECOS Deportivos, ya tienen listos sus silbatos para unirse a cuando menos unos 800 aficionados que se darán cita al vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo y punto…..LA SELECCIÓN MEXICANA SE MEDIRA A BRASIL EN CUARTOS DE FINAL ESTE PROXIMO LUNES 2 DE JULIO….Asi es lector aguantador, esto después de que nuestros “prietitos” fueron vapuleados por los Suecos en su última confrontación por tres goles a cero, Ah!, pero no se contaba con la gran ayuda que los Coreanos le dieron al TRI, pues derrotaron a los favoritazos Alemanes por dos goles a cero, a propósito de enchiladas, los aficionados seguidores del conjunto mexicano, después de los resultados de estos partidos, vitoreaban mas a la selección de Corea que a los mexicanos, y hasta el momento fino lector, las redes sociales se han estado encargando de darle las gracias a los cayados pero aguerridos fut-bolistas Coreanos, y no es para menos diría yo, pues gracias a ellos, nuestros fut-bolistas que nos representan en este sorpresivo Mundial de Rusia 2018, ya estuvieran viendo los partidos por TV, a todos los aficionados que conocen un 16 de este jueguito de las patadas, a nadie convenció la actuación de la selección Mexicana, con decirte fino lector que ECOS Deportivos se inmediato se acordó de aquellos RATONCITOS VERDES, cosa que la neta camioneta, ya habíamos olvidado, ojalá y que ahora que nos enfrentaremos a BRASIL, no vayan a salir nuestros fut-bolistas, con el rosario en la mano, o bien todos medrosos, si lo hacen, (Por esta X) que a cada rato se los estaremos repitiendo, si que siguen siendo los (ratoncitos verdes) de antaño y punto…..

