ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

LA SELECCIÓN MEXICANA DE FUT-BOL, PERDIO ANTE SUECIA 3-0, PERO LOS COREANOS LE ECHARON LA MANO Y PASO A LA SIGUIENTE FASE DE ESTE MUNDIAL DE RUSIA 2018….Asi fue lector aguantador, La Selección de Corea del Sur, jugando un partido al tú, por tú, contra los aún Campeones del pasado Mundial y sobre todo aguantando a pie firme las embestidas de los Alemanes, ya dentro de la segunda parte de este partido, faltando escasamente 8 minutos, cayó un gol (Polemico) de los Coreanos, lo cual se pidió la revisión del VAR, pues querían los representantes de Alemania que se invalidara, ya revisado el video, el arbitro central validó el gol para un estrujante marcador de un gol a cero, ya los Alemanes queriendo a todas luces emparejar los cartones, en el último minuto se fueron con todo, cosa que aprovecharon los Corianos para tranquilamente sin portero, anotar el segundo (pepino), con este resultado, los Campeones aún pues todavía falta mucho para saber quién será el monarca de esta Copa Mundialista de Rusia 2018, que quiere decir con esto?, que la escuadra del Colombiano DT Juan Carlos Osorio, legal, legal dieron un partido que dejó muchas dudas al respecto de sus primeros partidos, volviendo al partido de México-Suecia, ya cuando “Memo” Ochoa recibió el segundo gol, pues siempre y sencillamente el ánimo de los fieles aficionados el semblante cambió al igual que el rostro del Colombiano Juan Carlos Osorio, pues según en entrevista después del partido, nunca se enteraron que el partido entre Corea y Alemania se encontraba empatado a cero goles y esto le favorecía a los ahijados de Juan Carlos Osorio y mas aún cuando los Coreanos anotaron el primer gol, entonces fino lector ojalá y este descalabro que sufrió la selección y que necesito la ayuda de Corea para pasar a la siguiente etapa de este Sorpresivo Mundial, les sirva de experiencia a los aficionados y sobre todo a los cronistas que se van con la finta, hay que competir con todo, pero dentro de todo esto, hay que ser humildes, si que no hay que irse con el canto de la Sirena, hoy Corea le regaló el pase a los mexicanos, pero será mejor, que lleguen por méritos propios hasta donde les de su capacidad como equipo y punto…..QUE EL EXGOLEADOR DE ARGENTINA DIEGO ARMANDO MARADONA, NO SOPORTO LA PRESION DEL ANGUSTIOSO TRIUNFO DE ARGENTINA Y SE DESVANECIO….Asi fue lector aguantador, ECOS Deportivos que se (quemó) este partido contra Nigeria, ya en la postrimería del partido, con el partido empatado a un pepino por bando, miramos al astro Argentino con una cara a medios chiles, si como muy estresado , y mas aún cuando al minuto 86, en largo pase, el Argentino Marcos Rojo, golpeo el esférico tal y como venia de bolea y anotó soberbio gol, entonces fue cuando Maradona se quedó ladeado en su butaca, este gol, que le dio dramático triunfo y su pase a la siguiente fase a los Argentinos, seguramente que irá ser muy comentado, dado el susto que se llevó el 10 Diego Armando Maradona, Ah!, como la vez lector amigo, Argentina que también ya estaba casi, casi fuera de esta Copa Mundialista, pues ahora ya tiene boleto a la siguiente ronda con solamente 4 puntos, entonces ya de aquí pal real, ya ni hay que sorprenderse lector amigo, pues como hemos venido mencionando será un Mundial de muchas sorpresas, sino habría que preguntarles a los Alemanes, quienes vinieron solamente a este Mundial, a medio jugar, no a refrendar su Titulo, la neta camioneta, su actuación fue sumamente desastrosa y punto…..

