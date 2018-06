ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

HOY ALGODONEROS DE SAN LUIS SE MIDEN A “TORITOS” DE TECA EN DOBLE CARTELERA….Asi es lector aguantador, por ahí nuestras antenas deportivas captaron que los ahijados del Ing. “Paco” Ochoa, después de haber perdido el primer desafío ante la novena de Toritos de Tecate, hoy decidieron jugar doble jornada, que quiere decir con esto, que los Algodoneros después de haber tenido un buen desempeño contra los actuales Campeones de la pasada Campaña beisbolera, CENTINELAS de Mexicali a quienes le sacaron la escoba, tendrán que remontar el mal inicio de esta Serie contra TORITOS, esperemos pues que a su regreso de Tecate, le traigan a sus fieles seguidores buenas nuevas, y mas ahora diría yo, pues habrá que recordar que ya se está jugando la Segunda Vuelta y aquí fino lector, camarón que se duerme, amanece de botana, o lo que vendría a ser lo mismo, no llegará con lo suficientes puntos para colarse a los primeros Play-Off de esta candente edición del beisbol de la Norte de México y punto….EL REY ARTURO VIDAL MEDIO CAMPISTA DEL SELECCIONADO DE CHILE, DICE QUE SU ONCENA DE JUGAR COMO LO HIZO CONTRA MEXICO, SE ADJUDICARA LA COPA AMERICA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO….Uff y recontra uff, bueno fino lector y no hay motivo de discusión alguna, menciona que si sus compañeros saltan al engramado a jugar como lo hicieron contra la oncena del Colombiano Juan Carlos Osorio, si contra México en donde nos indilgaron solamente un 7-0, lograrán derrotar a los reyes del Tango, Ah!, bueno, pero como en el otro lado estará jugando el goleador Leonel Messi, he aquí fino lector en donde la puerca torció el rabo, pues los “Ches” querrán a todas luces vengarse del resultado del año pasado en donde los Chilenos se llevaron la Copa América 2015, uff y recontra uff, a decir verdad fino lector, los apostadores de la ciudad Luz de Las Vegas, Nevada, están favoreciendo en las apuestas a los “Ches”, entonces lector amigo, mejor será que estos contrincantes complazcan a los fieles aficionados que simpatizan con esta disciplina deportiva, y como complacerlos?, lógico lector aguantador, dando un partido digno de una Gran Final y punto….”RAPIDITA BEISBOLERA DE ECOS DEPORIVOS”…Sabias tu lector distinguido que el gran “Zurdo” mexicano Fernando Valenzuela que en los inicios de su carrera cuando jugó con la novena de los Leones de Yucatán por allá en el 79 ganaba la mísera cantidad de $800.00 y que en un partido, sin saber ponchó al bateador en turno y era nada más que al mismísimo “Supermán” de Chihuahua Don Héctor Espino, ya después un compañero le dijo, oye Fernando sabías tu que este que ponchastes es el gran Héctor Espino…y Valenzuela le contestó y quien es este señor…..MIGUEL “PIOJO” HERRERA “TRUENA” CONTRA LUIS GARCIA POR COMENTARIOS SOBRE LA GOLEADA 7-0 AL “TRI”….Si lector amable, nuevamente el “Bravucón” del “Piojo” Miguel Herrera, volvió a dar la mala nota, ahora salió a decirle al cronista deportivo Luis García que era un “pendejo”, que se creía un Dios, que con sus comentarios vertidos en el mal desempeño del TRI contra CHILE, eran una “mierda”, dándole entender que Luis Garcia se creía dueño de la verdad, sin tomar en cuenta a otros medios deportivos, oye fino lector la neta camioneta que según tengo entendido, toda persona puede expresar sus opiniones y es natural, también Miguel Herrera puede pensar diferente a lo dicho por Luis García, pero esto, no le da derecho al “Piojo” a vociferar ante los medios lo que dijo, que quiere decir con esto, que el “Piojo” no agarró la onda y sigue en la misma frecuencia cuando agredió a Martinoli, si te digo fino lector, así como pues, el “Piojo” deberá agarrar la onda y tendrá que aprender a comportarse dentro y fuera de la cancha, pero allá él y punto…..

