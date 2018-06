Por: J. Francisco Castañeda R.

ALGODONEROS DE SAN LUIS, TIENEN DOBLE SERIE EN EL ANDRES MENA MONTIJO….Asi es lector aguantador y por ende la bella oportunidad de escalar peldaños dentro del Standing General de esta campaña beisbolera de Liga Norte de México, Martes 26, Miércoles 27 y Jueves 28, las lámparas del vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo, se estarán encendiendo nuevamente para dar paso a la llegada de la escuadra de INDIOS de Tecate, B.C., entonces he aquí en donde los ahijados del entusiasta Ing. Paco Ochoa, deberán de aprovechar que tendrán el apoyo incondicional de sus fieles seguidores, Ah!, ojalá y que el equipo de casa, continúe con la mentalidad ganadora, si lector amigo, esa que demostró ahora que barrió al conjunto de FRESEROS de San Quintin, entonces lector simpatizante con el club Algodoneros, tendrás que sacar del “Cochinito” y hacerte presente en el Andrés Mena Montijo y unirte al estruendoso ruido, pues realmente ahora si se necesitará en serio, pues tenemos que hacer memoria y ver que dentro de la primera VUELTA de esta Edicion del Beisbol de Liga Norte de México, la escuadra sanluiseña mordió el polvo, cerró en el último lugar del Standing, ECOS Deportivos dice…que dice ECOS Deportivos, que primeramente habrá que ganar la serie ante INDIOS y después para el Viernes, 29, Sábado 30 y Domingo 1 de Julio, hacer lo mismo contra la escuadra de MARINEROS de Ensenada que visitarán el inmueble de la calle Segunda y Sonora, que quiere decir con esto?, que tendremos una semana de un beisbol candente y no precisamente por la temperatura, no señor, por las circunstancias que se le atraviesan al equipo de casa, SI, que necesitan ganar, ganar y ganar para meterse a seguir en la Brega por el Titulo de esta Ediion del Beisbol de la Norte de México y punto……ECOS DEPORTIVOS ESTA DE ACORDEN CON JAVIER “CHICHARITO” HERNANDEZ, QUE HAY QUE PENSAR EN COSAS “CHINGONAS”, PERO CON HUMILDAD Y RESPETO….Uff y recontra uff, palabras sabias del goleador mexicano oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, ni mas ni menos, así lo piensa un servidor que jamás de los jamase, se va con el canto de la sirena y es que es lógico lo que señala el goleador de la selección mexicana, pues el ser humilde en el triunfo y en la derrota, es reconocer al rival y que el aficionado reconozca el esfuerzo del fut-bolista mexicano, en cambió algun seudo aficionado o seudo periodista deportivo, salen con cada comentario, que a la postre son los que distorsionan todo, ejemplo: aún el TRI, no alcanza su clasificación y ya algunos hasta han preguntado que lo logrado por el TRI, que lugar le dan dentro de los mejores que aspiraran a los primeros lugares, si te digo lector amigo, así como pues?, ojalá y que el TRI siga creyéndose de lo que ha hecho dentro de la cancha y humildemente compitan pero con “garra” contra cualesquier selección, pero con humildad y entrega, porque simple y sencillamente, llegarán en esta Copa Mundialista, hasta donde puedan llegar, o mejor dicho sea…el que va a ganar…no va a perder y punto…..QUE JOSE SATURNIDO CARDOZO, ESTRATEGA DEL REBAÑO SAGRADO, ESTA LISTO CONSU ONCENA PARA EL ARRANQUE DEL APERTURA 2018, DE LA DESANGELADA LIGA FUT-BOLERA MX….Asi es lector aguantador, el ex –goleador que militó con los “Diablos” Rojos del Toluca, mencionó que le da gusto que los jugadores del conjunto de la bella Guadalajara, Jalisco, le estén demostrando su confianza, pues así será mas fácil trabajar por bien del equipo del pueblo, todos los aficionados que simpatizan con el rebaño sagrado, saben que CHIVAS atraviesa por mal momento también tienen conciencia de que no se logró el objetivo de que la directiva contratara algunos cuatro refuerzos, pero no falta mucho para saber de que están hecho los jugadores del Campeonisimo CHIVAS y punto…….

