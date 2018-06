Por: J. Francisco Castañeda R.

LO DICHO COMENDADOR, CRISTIANO RONALDO ESTA DEMOSTRAN SER MEJOR QUE LIONEL MESSI….Uff y recontra uff y en qué forma, mientras que el goleador Argentino Lionel Messi, no ha podido ser el guía como lo es catalogado de su selección, Cristiano Ronaldo, realmente se hecho al hombro a la oncena de Portugal, a ECOS Deportivos fino lector, le quedó muy claro que Messi, no es un jugador de presión, no así lo que ha demostrado Cristiano Ronaldo, dentro de los dos primeros encuentros, Ronaldo anotó contra España los 3 goles con lo que empataron dramáticamente, después anotó otro gol para darle el triunfo nuevamente a su escuadra, sumando 4 “pepinos” en este Mundial de Rusia 2018 para ubicarse en primer lugar de los goleadores, que quiere decir con esto, que, entonces con esto, la controversia que existe de quien es mejor, pues las cosas se le acomodan al Porgues, la neta camioneta que a ECOS Deportivos le sorprendió sobre manera la forma en que jugó Argentina contra Croacia, demasiado pobre su actuación incluyendo a su goleador Messi, para muestra lector aguantador, pues ahí tienes esa goleada de 3-0, con este resultado, para los ahijados de Messi, será muy difícil compone el camino pues solamente registra un empate y eso esperar el resultado de otra oncena, pues como que no va, entonces posiblemente uno de los favoritos como lo marco cierta afición a los Argentinos, pues simple y sencillamente quedarán fuera, entonces que lector amable, le creerás a ECOS Deportivos que este Mundial de Rusia 2018, está acompañado de grandes sorpresas?, (aguigui, dijera Juan Valenzuela) y punto…ALGODONEROS DE SAN LUIS, LE PASO LA ESCOABA A “FRESEROS” DE SAN QUINTIN….Asi fue lector aguantador, ni más, ni menos, el tercer partido de esta pasada Serie, ECOS Deportivos, Beto Rodríguez y Alan Zavala, tuvimos la bella oportunidad de disfrutar de un partido beisbolero lleno de colorido, pues los fieles aficionados seguidores del conjunto de casa, ahora si que hicieron bastante ruido, y más aún lector amable, cuando alguien por ahí, anduvo repartiendo (silbatos), hay nanita!, simple y sencillamente era un desborde de pasión demostrada cuando el equipo de casa, lograba hacer una buena jugada, además de las candentes acciones que nos regalaban los contendientes, los aficionados que se dieron al inmueble de la calle segunda y Sonora, pues simple y sencillamente la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, se dieron la “Yuca”, pues aparte del buen espectáculo, también se disfrutó de las edecanes que en todo momento bailaron a rito de música movida, volviendo al partido, el Manager de Algodoneos en todo momento estuvo al tanto de su pitcheo, cosa que le dio el resultado esperado pues ganaron al son de 6 carreras contra 2, con este resultado, los aguerridos Algodoneros lograron escalar un peldaño mas dentro del Standing de la Liga Norte de México, Ah!, ya que andamos por este rumbo del beisbol de la Norte de México, deja te paso al costo lector aguantador que para el Martes, Miercoles y Jueves, de la próxima semana, estará visitando el Andrés Mena Montijo la novena de INDIOS de Tecate, y Viernes, Sábado y Domingo, estará en San Luis los actuales Campeones de la pasada campaña, Exacto lector conocedor, MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada, entonces las familias sanluisinas tendrán opción de combinar, Fut-bol y Beisbol y punto….QUE EL “TRI” VA POR SU SEGUNDO TRIUNFO EL DIA DE HOY ANTE COREA DEL SUR….Bueno fino lector, así lo aseguró el BRUJO MAYOR, si el mismo que vaticinó que México derrotaría a los Alemanes, peroserá mejor que el conjunto mexicano, solamente se dedique a jugar y echarle todos los kilos y no confiarse, pues son varios los resultados sorpresivos que se han dejado ver en este Mundial y punto….

