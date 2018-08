ECOS DEPORTIVAS

Por: J. Francisco Castañeda R.

SIGUE LEVANTANDO EL ANIMO DE LOS AFICIONADOS AL BOX EL COMBATE ENTRE “CANELO” ALVAREZ Y EL KAZAJO GOLOVKIN….Asi de sencillo lector aguantador, de antemano es sabido que todo lo que gire alrededor de este combate de Desempate entre estos fuertes peleadores, pues simple y sencillamente , representa más aficionados que sin lugar a dudas querrán ver que el mexicano salga victorioso de este explosivo match, entonces lo que el boxeador de las GGG ha venido diciendo en los medios deportivos, que nunca a tenido un combate con un boxeador mas desagradable que el oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, exacto lector amigo, por el problema en que se vio envuelto el “Canelo” por haber consumido sustancias prohibidas, si lector fino, cuando le detectaron al boxeador mexicano, Clembuterol, lo cual esto ya pasó, también señaló Golovkin que el “Canelo” es un peleador marrullero, uff y recontra uff, ni duda cabe que seguirán los dimes y diretes en torno a este pleito que se estará llevando a cabo el próximo 15 del mes de Septiembre en los dominios de la ciudad Luz de Las Vegas Nevada, por el lado del boxeador mexicano, menciona en la prensa deportiva, que está llevando a cabo una fuerte preparación y que buscará desde el llamado al “Zafarrancho”, a soltarle metralla al Kazajo, pues desea brindar a los aficionados un buen combate y punto…..QUE EL DT DEL ATLETICO DE MADRID SIEGO SIMEONE, ANDA CON UNA SONRISA DE OREJA, A OREJA….Uff y recontra uff y no es para menos diría yo, acaba de ganar al Real Madrid la Tercer Super Copa Europea, pero vayamos al partido, a grandes rasgos lector aguantador deja te digo que las acciones estuvieron al rojo vivo, pues estas oncenas demostraron que realmente, dentro del terreno de juego se odian con odio jarocho; (bueno lector distinguido deportivamente hablando), fue una final de poca madre, tuvieron que irse a tiempos extras para definir quien se llevaría la Super Copa Europea, en esta ocasión fue para el Atlético de Madrid, con respecto a este triunfo en donde cayó el favorito, algunos aficionados que se dicen conocedores de este jueguito, pusieron en la balanza, que si realmente le hizo falta a esta oncena la presencia de Cristiano Ronaldo y del DT Zimeone Zidane, uff y recontra uff,, para ECOS Deportivos, piensa que SI, pero ni modo, en esta ocasión el Atlético de Madrid, traía la mira bien puesta y sus artilleros a la hora cero, no fallaron, el marcador final de este partidazo, fue de 4 pepinos a dos, entonces fino lector, el DT del Atlético de Madrid, aún no anda festejando y no es para menos diría yo y punto….AL ARQUERO MEXICANO, PACO OCHOA, LO SIGUE PERSIGUIENDO LA MALA FORTUNA….Bueno fino lector, solamente en lo referente a que no ha podido firmar con una oncena de renombre, su ultima oportunidad con el Napoli, se le cayó como otras tantas, todo parecía que ahora si el arquero mexicano que se ha preparado y que ha defendido su cabaña como nunca en los Mundiales, pues sigue batallando, ahora el puesto será ocupado por el arquero Colombiano David Ospina, oye lector amale, por ahí en los mentideros deportivos, le echan la culpa al apoderado de “Paco” Ochoa, si que se le ha dormido el gallo al momento cero de firmarlo con un equipo de los de renombre por allá en el viejo continente, será?, será el tío de las muchachas, lo cierto es que a “Memo” Ochoa, no les salen las cosas, si continua así pronto lo veremos en la liga gabacha MLS, bueno en esta liga pagan también con cueros de rana y punto……

