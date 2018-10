A pesar de que tiene que usar una caminadora para poder atender a sus clientes, doña Eva Angelina está feliz, pues de nueva cuenta puede comercializar sus pulseritas, gafas y carteras, en el puesto fijo que trabaja la familia desde 1980.

Por nueve meses, la mujer de 77 años de edad rogó e imploró por un poco de humanidad al ex alcalde Enrique Reina Lizárraga y al ex secretario Ángel Acacio Angulo López, para que le regresaran el puesto de madera que le fue incautado de la acera Norte de la avenida Madero entre las calles Segunda y Tercera.

Con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, ni de coraje, sino de agradecimiento para con la nueva Administración municipal encabezada por el alcalde Santos González Yescas, la mujer originaria de El Dorado, Sinaloa, recordó que ese puesto lo fundó junto con su finado esposo Arnulfo Uriarte, quien murió hace 17 años.

“… Como no voy a estar contenta, si con las ganancias de este puesto sacamos a nuestros hijos adelante y ahora estamos viendo por los nietos”, comentó la mujer, quien se dolió de la indiferencia y la falta de humanidad del anterior gobierno panista.

La mujer recordó que fue un 12 de enero del presente año cuando llegaron los inspectores usando la fuerza pública, es decir, a la policía, para cerrar el puesto por orden del Secretario del Ayuntamiento, en ese entonces Ángel Acacio Angulo.

“Me dijeron que no contaba con registro, que solo contaba con un permiso de apoyo (se lo dio el finado alcalde José Inés Palafox Núñez) y que no podía estar más en el sitio, así, de esa manera acabaron con una fuente de trabajo de casi 40 años, fue una bajeza, una injusticia”, declaró la mujer.

Recordó que como a los tres días llegaron varios hombres en un pick-up y se llevaron el puesto con rumbo desconocido, que nadie les dio respuesta hacia donde se lo habían llevado para poder recuperarlo y llevarlo a casa.

Las penurias para doña Eva y su familia tuvieron una duración de nueve meses, meses de estar buscando a Enrique Reina, a Ángel Acacio Angulo y al jefe de inspectores, y solo vueltas y pérdida de tiempo, aderezadas con promesas mentirosas.

Uno de los argumentos fue que habían cancelado el permiso para arreglar la situación, que era necesaria esa cancelación para arreglar algo definitivo, pero solo recibió “portazos en la cara”.

Doña Eva dijo que agotados todos los recursos y argumentos con los insensibles del 27 Ayuntamiento, buscaron al entonces candidato Santos González Yescas, quien les aseguro que si ganaba las elecciones les iba a resolver el problema.

“Fue en un evento donde presentó a sus colaboradores donde el Presidente Santos González me dirigió con Felipe Flores, jefe de Inspectores, quien al iniciar la administración me apoyó en todo, logramos el permiso definitivo y me ayudo a localizar el puesto, allá estaba en una bodega de la Copresan, hace unos días me lo instalaron de nuevo y me avisaron que ya podía trabajar con tranquilidad”, dijo la mujer.

Ya atendiendo a sus clientes, con la moral en alta, sintiéndose útil, y sobre todo agradecida con el nuevo gobierno, doña Eva dijo que el tiempo les dio la razón, razón que le negó en todo momento la administración insensible e inhumana.

Comentarios

comentarios