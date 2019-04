La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que se realizó la detención de dos individuos, los que fueron sorprendidos en flagrancia delictiva, jalando un vehículo tipo pick up que se encontraba en resguardo de la Yarda Municipal.

Los hechos se registraron la noche de este martes luego que la central de C5 alerto que reportaban a individuos tratando de robar un vehículo a la altura de la avenida Argentinas y la calle 11, en perímetros de la mencionada yarda.

Los agentes del Grupo de Atención a Robo de Vehículos “GARV” detectaron a dos individuos a bordo de un pick up de la marca Nissan Línea Titán de color gris, que tenían enganchado con una cadena metálica, a un automóvil tipo pick up de la marca DODGE línea RAM 2500, de color blanco, modelo 1998, quienes al ver la unidad policíaca trataron de darse a la fuga.

Asegurado a los de nombre Osvaldo “N “y Rafael “N “ambos de 42 años de edad y domicilio local , quienes fueron trasladados a la Delegación Central para su certificación médica, detenidos y vehículos quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente. Las fuerzas de seguridad están trabajando para proteger y servir a la comunidad.