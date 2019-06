El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, rechazó que la detención de migrantes centroamericanos por parte de militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos, como se observó este fin de semana, forme parte del acuerdo suscrito con Washington el 7 de junio pasado para evitar la imposición de aranceles.

Se trata, agregó, de una aplicación más estricta de las leyes mexicanas para evitar que sigan operando los grupos de traficantes de migrantes y que, incluso, se haga un mal uso de la vida humanitaria que se otorga a quienes pisan territorio nacional.

“Acuerdo de evitar que haya ese cruce en particular, por supuesto que no, pero si se hizo un entendimiento, un acuerdo informal, un entendimiento de aplicar de forma más sistemática, más cuidadosa, nuestras leyes; no se acordó cambiar nuestro nada de marco legal, estamos aplicando con más cuidado”

En conferencia de prensa, luego de develar el billete de lotería conmemorativo al 75 aniversario de la relación bilateral México-Canadá, el funcionario reiteró que la política mexicana respecto a la migración no cambia, pese al crecimiento exponencial que han mostrado los flujos migratorios en los últimos meses.

Por: Excelsior