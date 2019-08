En una de sus más recientes publicaciones, un comunicado detalla que Duarte «al no tener herramientas de comunicación electrónicas», enviará información por medio de terceros para «defenderse personalmente»

La tarde de este domingo, la cuenta de Twitter del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, volvió a reactivarse en redes para «defenderse personalmente» de supuestos señalamientos.

En uno de sus más recientes tweets, se detalla que Duarte «al no tener herramientas de comunicación electrónicas», enviará información por medio de terceros para «defenderse personalmente de señalamientos».

Ante esto, en otra publicación adjunta tres documentos en los que niega su participación en el multihomicidio de Narvarte de hace cuatro años y recalca que no tiene propiedades en Estados Unidos obtenidas con recurso públicos de Veracruz. En el comunicado que se comparte en su cuenta de Twitter, el ex gobernador dice que no es casualidad que a días de su aparición en los medios de comunicación «se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos».

En el escrito asegura que existe una investigación que «llevó a la condena de los responsables» por las personas torturadas y asesinadas en el departamento 401 del edificio 1909, de la colonia Narvarte, Ciudad de México.

Por otra parte, en el comunicado se especifica que los abogados, quienes fueron contratados por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en los Estados Unidos, recuperaron supuestas propiedades de Javier Duarte, las cuales presuntamente fueron adquiridas del erario público de Veracruz. Por ello, recalca Duarte que no tiene conocimiento de estas propiedades inmobiliarias: «jamás he estado presente en ellas»; asegura que sus enemigos políticos saben que no cuenta con recursos para pagar abogados en Estados Unidos y así poderse defender.

Por último, el ex gobernador de Veracruz dice vivir «una campaña de linchamiento».