Desconocidos quisieron llevarse niña de 10 años

Dos sujetos con pasamontañas negras intentaron subir a su vehículo a niño de 10 años el pasado martes 24 de abril, cuando volvía a su casa aproximadamente a las 4:10 de la tarde.

El niño caminaba hacia su casa desde la escuela, en la cuadra 2600 al sur de la avenida 34, cuando fue contactado por dos sujetos masculinos en una camioneta vieja de color negro, quienes le dijeron que sus padres les pidieron recogerlo y llevarlo a casa. El menor se negó a ingresar a la camioneta y abandonó el área a pie.

Los sujetos fueron descritos únicamente como hombres con máscaras de esquí negras y hablaban inglés. El vehículo se describe como una camioneta vieja de color negro sin ventanas, de marca, modelo y matrícula desconocidas..

No hubo contacto físico entre los sujetos masculinos y el varón de diez años y no se informaron lesiones. La víctima no conocía a los sospechosos.

Este caso está actualmente bajo investigación.

Un incidente similar ocurrió en San Luis, el mes pasado un sujeto intentó llevarse a una estudiante de octavo grado de San Luis Middle School, cuando regresaba caminando a su casa.

El incidente tuvo lugar a la altura de la mueblería que se encuentra en el centro comercial de la calle Main y calle County 22 ½, frente a la pizzería Little Caesars.

La niña de 14 años fue abordada por un hombre de entre cinco pies y 11 pulgadas a seis pies de altura, con una voz áspera en español y ojos marrones, quien llevaba un pasamontañas en la cabeza, guantes negros y ropa negra.

El vehículo del sospechoso fue descrito como un Honda oscuro posiblemente un Accord o Civic sin matrícula y con el parachoques suelto.

