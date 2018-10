Desconocen jóvenes qué pasó en el ‘68

El 2 de octubre de 1968 fue una fecha que marcó la vida de nuestro país. Una manifestación de miles de estudiantes se convirtió luego en una matanza por parte de las fuerzas del Estado. La Matanza de Tlatelolco pasó, a partir de ese momento, a ser uno de los hechos más oscuros de la historia de México.

Durante décadas, el 2 de octubre fue una fecha muy importante en la vida de México.

Sin embargo, conforme los años han pasado, el olvido ha llegado a las nuevas generaciones.

Diario NOTICIAS se dio a la tarea de cuestionar a jóvenes sanluisinos qué significa para ellos la Matanza de Tlatelolco… Ninguno de ellos conocía del hecho.

El joven, Luis Jiménez, por ejemplo, señaló que el nunca había escuchado sobre ese hecho.

“Nunca me enteré de eso. No me sé esa parte de la historia”, expresó.

Para Carlos López, estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Estatal de Sonora (UES), señaló que el nunca había escuchado sobre ese hecho.

“Nunca me enteré de eso. Yo desconozco. Yo no tenía ubicada esa fecha”, dijo.

Alan Serratos, joven elemento de los Bomberos Voluntarios, es uno más de los sanluisinos para los que la fecha del 2 de octubre no significa nada.

“La verdad, la verdad, yo, sinceramente no sabía de eso. Ni en la escuela, ni mis papás me han contado sobre eso. Para nosotros no es tema”, afirmó.

Para Jesús Cebreros, otro joven bombero, tampoco existe la Matanza de Tlatelolco.

“Nosotros vivimos en lo que estamos enfocados. Ya no pensamos en lo demás. Vivimos hechos importantes, pero no se clavan en eso”, dijo.

Comentarios

comentarios