Luego de que se informará de que en varias partes del país se han dado casos de problemáticas en primarias referentes al uso de sustancias embriagantes y otro tipo de drogas, NOTICIAS se dio a la tarea de investigar que tanto han permeado estos temas en las primarias de la localidad.

La supervisora de zona escolar y doctora en educación, Virginia Ríos, señaló que “en cuanto a problemas de farmacodependencia en mi zona, al menos yo no me he enterado, ni en mi sector ni en todo el municipio, no hay una situación mórbida, ya nos hubiésemos enterado.”

“Tal vez en otros lugares donde las circunstancias son adversas, si no hay un control, posiblemente pudiera estar sucediendo, aquí en el municipio de San Luis, en las primarias federales no me he enterado, pero no puedo hablar del nivel de secundarias ni de medio superior porque no es donde yo me muevo, no me consta”, continuó.

Lo que se debe hacer en dados casos, según Ríos, es avisar a los padres de familia, hacer más trabajo preventivo y realizar la “operación mochila”.

Aprovechó la entrevista la supervisora escolar, para anunciar que ha habido una mejora en San Luis “en cuanto al desarrollo de habilidades y aprendizajes”, que se mide mediante el promedio escolar, pero considera que aún falta mucho para las ambiciosas metas que se trazaron en la dirección educativa.

“En una escala del 0 al 10, en este momento estaríamos en el 7 u 8, por ahí, porque estamos despegando pero nos falta; (…) Sonora ha mostrado a nivel nacional que tenemos para temas de educación, pues homónimos de Jalisco se han acercado a preguntar ‘¿qué está haciendo Sonora?’ (referente al sistema educativo), y ahorita Jalisco tiene el primer lugar a nivel nacional en desempeño educativo y luego le seguimos nosotros, ¡nos copiaron el modelo y qué bueno que seamos ejemplo en el país!”, expresó Ríos.