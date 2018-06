Ante integrantes del Colegio de Arquitectos y Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de San Luis Río Colorado, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal, Santos González Yescas, se comprometió a que en su gobierno el Contralor Ciudadano sea elegido en consenso por las mismas agrupaciones civiles.

“… En mi gobierno vamos a hacer bien las cosas, por eso estoy convencido de que para que la administración municipal funcione de manera ordenada y trabaje de forma honesta es necesario un Contralor Ciudadano que no sea ‘amigo’ del presidente, sino que cuide los intereses del pueblo y no del mismo gobierno”, externó el representante de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis tras agregar que su administración no se limitará a un solo vigilante de la sociedad, sino que también incluirá a seis inspectores ciudadanos más.

“Estamos proyectando tener seis inspectores ciudadanos que provengan de las asociaciones civiles, de los clubes o Colegios; ellos tendrán la facultad de vigilar el actuar de la policía y de los funcionarios, pero muy en especial el tema de las licitaciones”, agregó. Más información en nuestra edición impresa.

Comentarios

comentarios