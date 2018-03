Descarta desmarcarse de Enrique Peña Nieto

El candidato presidencial José Antonio Meade descartó un desmarque eventual del Presidente Enrique Peña Nieto para ayudarse en su campaña. Tras ser cuestionado si deslindarse del PRI y su máxima figura podría beneficiario, el aspirante señaló que únicamente piensa en diferenciarse de sus adversarios en la contienda electoral. “Nosotros lo que queremos es marcar diferencia con la política corrupta, marcar una diferencia con quienes estamos compitiendo en la boleta, yo estoy conteniendo contra Ricardo (Anaya) y contra Andrés Manuel (López Obrador) (…) quiero decir que en mi trayectoria de vida, hay honorabilidad y hay resultados, no hay negocios desde el poder y no hay ocultamiento de mi patrimonio”, expresó en referencia a las investigaciones que enfrenta el abanderado de la coalición Por México al Frente. “A mí me parece que cada quien es responsable de sus decisiones y que cuando uno toma decisiones equivocadas, cuando uno violenta la ley, tiene que estar dispuesto a enfrentar consecuencias”. Meade reiteró que su propuesta es separar al Ejecutivo de los ministerios públicos para que éstos últimos hagan su trabajo y garanticen que si él violó la ley, tengan la absoluta certeza de que lo van a poder meter a la cárcel. “Todos los que estamos en la contienda debemos estar dispuestos a cortar el cordón umbilical entre el Ejecutivo y ministerios públicos, yo voy a empoderar al ministerio público para que si yo, como residente, violé la ley tengan la absoluta certeza y garantía de que me meterán a la cárcel”, dijo. El ex Secretario de Hacienda también rechazó que el partido tricolor esté buscando una negociación con la ex líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, en búsqueda de su apoyo. “Mira, nosotros no vamos a tener ningún acercamiento, no lo hemos tenido y está claro dónde están los intereses y los afectos de Elba Esther, es clara en dónde está su apuesta política, la de su yerno, la de su nieto”, dijo el representante de la alianza “Juntos por México”. Comentarios comentarios Previous Post Se queja Eiza por las burlas Next Post Prevén sanción para ‘antro’

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.