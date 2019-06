Por Reforma

El IMSS interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Esto por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, confirmaron fuentes del Instituto.

El pasado 22 de mayo, el apoderado legal del Seguro Social, Francisco Javier Morales Oviedo, presentó la querella en la oficina de la dependencia.

De acuerdo con el IMSS, Bours, como Mandatario de Sonora y responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, debió verificar que las guarderías cumplieran con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y que fueran espacios viables y seguros.

De haber verificado, no se habría permitido que la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, se ubicara en una zona peligrosa.

De un lado, indicó, compartía muro con un almacén de papel, la parte trasera colindaba con una llantera y a 43 metros había una gasolinera en servicio.

Esta conducta omisa habría generado peligro para la vida y salud de los niños que acudían a dicha estancia.

En junio de 2009, la Guardería ABC se incendió y murieron 49 niños.

Los ex funcionarios estatales que actualmente se encuentran en proceso por este caso son Willebaldo Alatriste Candiani, ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil, y Carlos Jesús Arias, ex director técnico de Protección Civil.