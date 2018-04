Demandan formalizar apoyos a pescadores

Hasta el momento, no se sabe si el programa de compensación del Gobierno federal por la veda impuesta hace tres años va a continuar o no, porque no han dado anuncio alguno.

El líder cooperativista Carlos Tirado Pineda declaró que todavía no han dicho nada, ni la Secretaría de Medio Ambiente, ni la de Agricultura, solamente que se cumplió con el acuerdo de pagar los tres primeros meses del año.

“No sabemos si va a seguir, o bien, presentará alguna modificación, hemos insistido a la Federación que nos diga y hasta el momento no hemos tenido comunicación de parte de ellos”, anotó.

Agregó que los artes de pesca tradicionales no estaban afectando a especies como la vaquita marina, y cuando se suspendió la actividad, había 100 vaquitas y ahora hay cuando mucho 30. Más información en nuestra edición impresa.

Comentarios

comentarios